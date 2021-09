Εmmys: «Βασίλεψε» το The Crown, νέο fashion είδωλο η Ανια Τέιλορ Τζόι

Την παλιά αίγλη της αισιοδοξίας και της λάμψης επιχείρησαν να επαναφέρουν τα 73α Emmy Awards, η πατροπαράδοτη γιορτή της αμερικάνικης τηλεόρασης σε υπαίθριο χώρο πίσω από το Microsoft Theater του Λος Αντζελες. Όπως αναμενόταν, η εξαιρετική βρετανική σειρά εποχής The Crown «σάρωσε», με την Ολίβια Κόλμαν και το Τζος Ο Κόνορ να θριαμβεύουν ως πρωταγωνιστές στους ρόλους της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Καρόλου. Μαζί τους διέπρεψαν σε δεύτερους ρόλους οι Τομπίας Μακένζι και Γκίλιαν Αντεσον (Φίλιππος και Μάργκαρετ Θάτσερ), ενώ η πασίγνωστη παραγωγή κυριάρχησε και σε σενάριο- σκηνοθεσία.

Η σειρά «Ted Lasso» της Apple TV Plus και το «Mare of Easttown» του HBO’s πήραν τα πρώτα βραβεία της βραδιάς, ενώ ο Τζέισον Σουντέκις απέσπασε Emmy καλύτερου ηθοποιού σε κωμική σειρά («Ted Lasso»), με την Κέιτ Γουίνσλετ να κερδίζει το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε μίνι σειρά ή ταινία για το «Mare of Easttown». Η Κέιτ Γουίνσλετ είπε ότι αυτή η δεκαετία είναι αφιερωμένη στις γυναίκες που στηρίζουν η μία την άλλη: «Σας αναγνωρίζω και σας στηρίζω, είμαι περήφανη για όλες», ανέφερε.

Συγκεντρωτικά πάντως, το Netflix κατείχε τις περισσότερες υποψηφιότητες, 29 φέτος, από κάθε άλλο δίκτυο. Queen’s Gambit, Cobra Kai, Emily in Paris, The Kominsky Method, Bridgerton απέφεραν θέσεις σε διάφορες κατηγορίες.

Στο ευχαριστήριο λόγο της πάντως η Ολίβια Κόλμαν αναφέρθηκε στον πατέρα της που πέθανε από covid, δηλώνοντας πολύ συγκινημένη.

Στο κόκκινο χαλί με αέρα ντίβας περπάτησε η ανερχόμενη star Ανια Τέιλορ Τζόι με μια κίτρινη «οπερατική» εσάρπα να καθηλώνει τα φλας, ενώ θαυμάσαμε το εκκεντρικό πνευμα του Miu Miu outfit της Εμμα Κόριν αλλά και το τόσο θηλυκό, σατινέ φόρεμα της Κέρι Ουάσιγκτον. Το λευκό και τα πολύ έντονα χρώματα όπως το κόκκινο, πρωτοστάτησαν στο βεστιάριο των Emmys ενώ ο Μπίλι Πόρτερ πόζαρε με σπανιόλικη ανατρεπτική διάθεση. Ακόμα μια φορά το ανδρικό style έκανε αισθητή την παρουσία του, αλλά ο γόης του Bridgerton Ρενέ Ζαν Πέιτζ ήταν ο πιο κούκλος με διαφορά. Δείτε φωτογραφίες!