Super συναυλιακός Σεπτέβριος: Με sold out Κάουφμαν, αλλά και Στινγκ, Led Zepelin, Σαβορέτι

Aποθεώνονται εδώ και πέντε δεκαετίες από αμέτρητους fans όπου κι αν πάνε. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους και μετά το sold out στο εμβληματικό Palladium του West End στο Λονδίνο, το πρόγραμμα «Led Zeppelin Symphonic» έρχεται για να μαγέψει και το ελληνικό κοινό σε δύο μοναδικές βραδιές στο Ηρώδειο, την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, στις 21:00. Συγκεκριμένα αναμένεται μια αυθεντική παρουσίαση της μουσικής του θρυλικού συγκροτήματος, με την προσθήκη συμφωνικής ορχήστρας, που δημιουργεί μια συναρπαστική εμπειρία. Τρεις ερμηνευτές της ροκ ενώνονται στη σκηνή μαζί με μια ροκ μπάντα που απαρτίζεται από διαλεκτούς μουσικούς του Ηνωμένου Βασιλείου, υπό την καθοδήγηση του διάσημου κιθαρίστα Andy Martin και την συμμετοχή του θρυλικού drummer των “Thunder”, Harry James. Μαζί τους, κορυφαία Συμφωνική Ορχήστα, υπό την καθοδήγηση του του γνωστού μας από το «Queen Symphonic» μαέστρου Richard Sidwell. Ο ίδιος υπέγραψε την παγκόσμια επιτυχία του «Queen Symphonic» που καθήλωσε και το ελληνικό κοινό, πέρυσι το καλοκαίρι, σε δυο sold out παραστάσεις στο Ηρώδειο.

ΤΖΑΚ ΣΑΒΟΡΕΤΙ 27/9

Mας παρέσυραν οι επιτυχίες «What More can I Do?», «Candlelight», «Love Is On The Line», που μέσα στο 2019 κατέκλυσαν το ελληνικό ραδιόφωνο αγγίζοντας τις γυναικείες καρδιές βαθιά. Εκτοτε, ο πολύ ελκυστικός Τζακ Σαβορέτι συγκαταλέγεται ασυζητητί στους αγαπημένους μας. O 37χρονος τραγουδοποιός και ερμηνευτής που κατά τους ειδικούς εκπροσωπεί το «ακουστικό» folk rock-pop, είναι ένας γοητευτικός βρετανός με ιταλογερμανικές ρίζες (και παππού εμβληματικό παρτιζάνο επαναστάστη της Γένοβα). Εχει μεγαλώσει σε Λονδίνο και Λουγκάνο, είναι παντρεμένος με την αγγλίδα ηθοποιό Τζέμα Πάουελ και πατέρας δυο παιδιών.

To άλμπουμ «Europiana» έρχεται δύο χρόνια μετά το πολύ επιτυχημένο «Singing to Strangers» το τρίτο χρυσό του και το πρώτο που κατάφερε να φτάσει στο #1 των UK Charts. Χάρη σε αυτό βρέθηκε η αφορμή να τον ακούσουμε κάτω από την Aκρόπολη, στις 27 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο.

ΣΤΙΝΓΚ 30/9 ΚΑΙ 1/10

Τρία χρόνια μετά την τελευταία του συναυλία στη χώρα μας, ο βρετανός super star Sting επιστρέφει στην Ελλάδα, για να γιορτάσει τα 70α γενέθλιά του σε δύο μοναδικές συναυλίες στο Ηρώδειο. Πρόκειται ίσως για το διασημότερο όνομα της σαιζόν και έναν από τους σπουδαιότερους αγγλους καλλιτέχνες ever. «Sting the Songs» o τίτλος που προϊδεάζει για τις τεράστιες επιτυχίες που θα ακουστούν. Συνθέτης, μουσικός, τραγουδιστής, στιχουργός, ηθοποιός, συγγραφέας, ακριβιστής, πούλησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια άλμπουμ σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ έχει αποσπάσει 17 μουσικά βραβεία Γκράμι, τιμητική αναφορά στο Rock n’ Roll Hall of Fame, αλλά και τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Τα πιο αγαπημένα hits του είναι «Englishman in New York», «Fields of Gold», «Shape of my heart», «So lonely», «Roxanne», «Every breath you take», «Fragile». Δεν ξεχνιέται βέβαια και η seventies εποχή της νεότητάς του με τους Police, που απέφερε το λατρεμένο «Every Breath You Take».