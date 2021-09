Ο Πατρινός Ξενοφών Δημητρόπουλος πήρε το βραβείο καλύτερης εργασίας

Η εργασία με τίτλο “Seven years in the life of Hypergiants’ off-nets” με τη συμμετοχή του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ξενοφώντα Δημητρόπουλου, απέσπασε το βραβείο καλύτερης εργασίας (Best Paper Award) στο διακεκριμένο διεθνές συνέδριο ACM SIGCOMM 2021 που διεξήχθη διαδικτυακά στις 23-27 Αυγούστου 2021. Ο Ξενοφών Δημητρόπουλος είναι Πατρινός. Γιοα του παιδιάτρου Αντώνη Δημητρόπουλου και της Ηρώς Δημητροπούλου.

Η εργασία έγινε σε συνεργασία με ερευνητές από το University College London, Microsoft Research, Columbia University, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Lancaster University, και TU Delft. Το ετήσιο συνέδριο SIGCOMM είναι το εμβληματικό συνέδριο της Association of Computing Machinery (ACM) σε θέματα αρχιτεκτονικής, δικτύωσης, εφαρμογών και πρωτοκόλλων επικοινωνίας υπολογιστών. Το βραβείο απονέμεται για πρώτη φορά σε ερευνητές σε Ελληνικό φορέα.

Η εργασία μελετά την εξάπλωση των “υπερ-γιγάντων” περιεχομένου (Google, Netflix, Facebook, Akamai, κ.α.) στα δίκτυα τελικών χρηστών στο Διαδίκτυο, όπως η Cosmote, Vodafone, και Wind στην Ελλάδα. Οι υπερ-γίγαντες (hypergiants) περιεχομένου εξυπηρετούν τη συντριπτική πλειοψηφία της κίνησης του Διαδικτύου. Τα τελευταία χρόνια ορισμένοι υπεργίγαντες έχουν επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη υπηρεσιών και διακομιστών εντός των δικτύων τελικών χρηστών. Αυτή η τάση αλλάζει τη δομή του Διαδικτύου. Προηγούμενες προσπάθειες για τη μελέτη των υπερ-γιγάντων βασίστηκαν σε ιδιωτικά δεδομένα ή σε εξειδικευμένες τεχνικές μέτρησης, οι οποίες δεν είναι ούτε κλιμακώσιμες ούτε γενικεύσιμες, παρέχοντας μια περιορισμένη εικόνα του τρόπου διανομής περιεχομένου στο σημερινό Διαδίκτυο. Η εργασία προτείνει μια γενικού τύπου και εύκολα υλοποιήσιμη μεθοδολογία για τη χαρτογράφηση της εξάπλωσης των υπερ-γιγάντων στα δίκτυα τελικών χρηστών στο παγκόσμιο Διαδίκτυο.