Ακόμα μια χρονιά μεγάλων επιτυχιών για το Φροντιστήριο Άνοδος

Οι επιτυχόντες του φροντιστηρίου στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2021
Στο φροντιστήριο Άνοδος νιώθουμε υπερήφανοι για τη φετινή πορεία των μαθητών μας. Το ποσοστό των αριστούχων μας είναι υπερδιπλάσιο από τον πανελλαδικό μέσο όρο, ενώ και το ποσοστό εισαγωγής των μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσεγγίζει το 100% και συνεπώς είμαστε το φροντιστήριο με την καλύτερη αναλογία μαθητών - εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό όμως που μας συγκινεί ιδιαίτερα, είναι ότι οι μαθητές μας στην συντριπτική τους πλειοψηφία επιτυγχάνουν σε σχολές που αποτελούν τις πρώτες τους προτιμήσεις. Ευχόμαστε στα παιδιά μας καλή σταδιοδρομία και συγχαίρουμε τους καθηγητές μας για την εξαιρετική δουλειά τους.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ
Στους παρακάτω επιτυχόντες δεν περιλαμβάνονται όσοι μαθητές μας δεν επιθυμούν δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 4ος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 6η
ΠΑΓΑΝΙΑ ΜΑΙΡΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΩΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 16ος
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 12ος
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΖΑΠΑΝΤΗ ΣΙΣΣΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΧΑΤΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1η
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΦΑΙΔΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 13η
ΦΡΟΥΝΤΖΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 15ος
ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΚΥ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 11η
ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΑΪΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 19ος
ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ ΔΑΝΑΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ
ΧΕΙΡΑ ΛΥΔΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΟΦΙΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΗΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ..) -ΟΠΛΑ
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΤΖΑΓΚΑΡΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α.
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΣΟΝΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ 1η
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Π. ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΒΙΚΥ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 4η
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΕΝΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΑΣ
ΝΙΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΙΔΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14η
ΠΕΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 6ος
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΣΟΥΡΑΠΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10η
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 20η
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 9ος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 19ος
ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 10ος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΛΟΣ
ΣΚΟΥΤΑ ΤΑΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2η
ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9η
ΤΣΙΩΝΟΥ ΜΕΛΙΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 6η
ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ. Δ.Α. ΑΙΓΑΛΕΩ
ΜΑΛΑΚΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑΣ 6η
ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΘΕΝΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΣΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 3η
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΘΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΟΝΤΡΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΩΡΑΙΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΚΙΡΛΗ ΝΕΦΕΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΑΠΑ ΣΟΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΠΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 5ος
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΟΥΒΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΒΡΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΟΓΟΡΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΦΑΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΓΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΝΙΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 13η
ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΡΤΕΡΗ ΦΙΛΙΩ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ 6η
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 3η
ΛΥΚΟΚΑΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 9ος
ΑΒΡΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8η
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 6η
ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΖΑΠΑΝΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
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