Κηδείες και μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 14 Αυγούστου

Κηδείες- Μνημόσυνα
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟ
ΣΩΤΗΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΥΩΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΟΤΕ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΩΓΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΝΕΤΤΑ & ΣΤΕΦΑΝ ΣΕΝΤΕΦΙΑΝ , ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΙΜΑΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΣΟΛΔΑΤΟ
ΕΤΩΝ 91
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 14-8-2021 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΗΛΙΑ ΚΩΝ. ΣΚΟΝΔΡΑ
(ΕΤΩΝ 85)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΟΝΔΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΟΝ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ)
{ΕΤΩΝ 65}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
& ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΜΑΡΙΝΑ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΝΗ & ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΜΠΟΥΡΝΑ
ΕΤΩΝ 89
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 14-8-2021 & ώρα 5.30 μ . μ. από τον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Πλατανόβρυσης ( Μέτζαινα).
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΟΥΡΝΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΣΤΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΙΤΣΑ
ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΚΑΣΙΔΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ ( χήρα ) ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΑ ΤΣΑΜΕΙΚΑ ΜΙΧΟΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΤΕΛΟΥΜΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ (ΧΗΡΑΣ)
ΚΩΝ. ΤΣΑΜΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ
ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΟΛΓΑ ΤΣΑΜΗ,
ΑΛΕΞΙΟΣ & ΝΙΚΗ ΤΣΑΜΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΜΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΣΩΤΗΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΖΩΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΥΛΩΝΑ
ΕΤΩΝ 91
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΖΑΒΑΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΒΑΣ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΕΡΕΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΜΕΝΤΖΑ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΝΝΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΝΙΝΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΡΟΥΜΠΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΛΕΚΚΑ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΧΑΡΗ ΤΣΕΠΕΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ
ΕΜΠΟΡΟΡΑΠΤΗ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΝΙΚΞ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ, ΑΣΠΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΟΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ, ΝΙΚΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ. ΟΛΛΑΝΔΕΖΟΥ
ΕΜΠΟΡΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΓΚΕΚΑ
ΕΤΩΝ 79
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ; ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΡΑΜΜΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΕΚΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΔΑΧΟΥ, ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΔΑΧΟΥ, ΓΚΟΛΦΩ ΧΗΡΑ ΒΛΑΣ. ΔΙΔΑΧΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΓΚΕΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΚΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΠ
ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΖ. ΣΑΜΗ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΝΟΥΜΙΔΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΝΟΥΜΙΔΗΣ
ΟΙ ΠΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓ. ΓΑΤΣΙΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΡΙΛΗ
ΕΤΩΝ 66
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ; ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΛΕΣ, ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΦΡΙΤΖΑΛΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 14-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΝΕΛΕΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟY ΑΝΔΡ. ΚΟΥΝΕΛΗ
ΕΤΩΝ 94
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΟΥΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΟΥΝΕΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΕΛΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓIOY ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟY
ΕΤΩΝ 75
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 14 -8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΠΟΝΤΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 81
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : AΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ χηρα ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,ΟΘΩΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 14-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 54
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ & Ο ΜΝΗΣΤΗΡ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : MΕΛΠΟΜΕΝΗ χηρα ΑΓΓ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΥΔΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ χηρα ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΒΑΣ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑ, ΜΑΡΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΥΔΑ, ΝΙΚΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΥΔΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 14-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΤΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΕΗ - ΕΤΩΝ 77
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΗ ΠΕΤΤΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΤΖΙΜΙΚΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΠΕΤΤΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΤΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΤΑΣΙΑ ΠΕΤΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ. ΓΡΗΓ. ΠΕΤΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.15 Π.Μ ΣΤΟΝ NEO ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΛΑΤΡΕΥΤΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ,ΑΔΕΛΦΟΥ, ΑΝΗΨΙΟΥ & ΘΕΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΣΟΥΚΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΩΜΑ
ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΕΣΥ,ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΦΩΤΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ!!!! ΣΑΓΑΠΩ…………………
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ANΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΚΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ,EYΣΤΑΘΙΑ ΘΩΜΑ
Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΘΕΙΑ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΔΙΑΚΑΤΟΥ
Ο ΕΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ANΔΡΕΑΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 14-8-2021 και ώρα 8:30π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στα Αυγερέϊκα Αχαϊας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου,πατέρα,παππού,αδελφού & θείου
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ:80
Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του
όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Νικολίτσα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος & Αικατερίνη Καλογεροπούλου,
Θεοδόσης & Παρασκευή Καλογεροπούλου,
Ιωάννα {χήρα} Κων. Καλογερόπουλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-6-2021 & ΩΡΑ 9 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΤΩΝ 78
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΗΊΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ; ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΥΡΤΩ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
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