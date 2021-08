ΔΕΙΤΕ την πρώτη φωτό της Κάρι με τον Mr. Big

Το Sex & the City» επιστρέφει . Μια δεκαετία μετά την τελευταία φορά που τις είδαμε όλες μαζί, οι φιλενάδες του «Sex & the City» επιστρέφουν για τον πολυαναμενόμενο έβδομο κύκλο, που θα αποτελείται από 10 επεισόδια.

Χαράς ευαγγέλια για τους fans του «Sex and the City» καθώς οι πρώτες φωτογραφίες του Mr.Big με την Carrie στα γυρίσματα του «And Just Like That» είναι γεγονός!

Στις νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειρά του HBO Max, η Carrie φορά ένα μαύρο μπλουζάκι και μια μακριά polka dot φούστα ενώ ο Mr.Big φοράει ένα κλασικό κοστούμι.

Το Instagram πήρε αυτές τις μέρες φωτιά, καθώς η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πόσταρε μια φωτογραφία με τις τρεις πια πρωταγωνίστριες γράφοντας «Ξανά μαζί», η «Μιράντα» σχολίασε πως «η φιλία ποτέ δεν είναι εκτός μόδας» και η -πάντα ρομαντική- «Σάρλοτ» υποσχέθηκε αιώνια αγάπη σ’ αυτά τα κορίτσια.