Tα εφημερεύοντα φαρμακεία σήμερα, Κυριακή 18 Ιουλίου 2021

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 118 - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 110 - ΠΑΤΡΕΩΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΟΪΡΑΝΗΣ 45 - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 - ΕΡΜΟΥ ΤΖΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 239

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 270 - ΒΟΤΣΗ ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

02:00 πμ - πρωί

ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης

8:00-21:00

ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221

21:00-πρωί

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22061

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2610-521.283

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ.: 2610-993.895

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 202 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-526.096

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

