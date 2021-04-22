Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΡΩΝ ΑΙΓΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΑΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΑΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΜΑΡΙΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΗΛΙΑ ΙΩΑΝ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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Η ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΑΓ. ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 5Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ: ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΔΡΑΚΟΤΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ LUCAS CIESIEL LSKI, ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΤΣΑΡΙΚΑΚΗ,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΛΙΛΙΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ, ΕΜΙΛ
ΤΑ ΑΔΕΦΛΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΑ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ, ΑΝΝΑ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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Κηδεία
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΚΟΥΡΑ
(ΕΤΩΝ 92)
Θανούσα, κηδεύουμε Την Παρασκευή 23 Απριλίου 121 και ώρα 17:00 από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κρυονερίου Καλαβρύτων.
Τα παιδιά της: Πόπη & Κων/νος Βερυκάκης
Τα εγγόνια της: Ελένη, Γιώργος, Μαρία και Βασίλης
Τα δισέγγονα
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.
Ιωνίας 64, Πάτρα - Αχαΐα 26224 - Τηλ. 2610341608
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΙΩΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 46
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΑΜΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΔ. ΓΚΟΥΝΤΑ
ΕΤΩΝ 69
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 23-4-2021 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 82
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:00Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΤΙΑΝΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΘΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077
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