Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σαββατοκύριακο 10 & 11 Απριλίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗ ΕΥΑΓ. ΜΑΡΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΟΥΛΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΣΟΦΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας αδελφή & θεία
ΝΙΚΗ ΧΗΡΑ ΜΑΝΘΟΥ ΠΑΠΑΜΑΝΘΑΙΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύομε το Σάββατο 10-4-2021 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρως Εγλυκάδος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Εγλυκάδος Πατρών
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Οδυσσέας & Μαρία Ζαχαροπούλου
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: Μιχαήλ & Χρυσάνθη Ζαχαροπούλου,Νικόλαος Ζαχαρόπουλος, Ελευθέριος & Αλεξάνδρα Ζαχαροπούλου, Νικόλαος & Χαραλαμπία Λαχανιάτη.
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΑΛΑΝΗ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΒΕΛΥΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΦΡΑΜΠΙΤΣΗ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-04-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΙΑ ΦΡΑΜΠΙΤΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΛΓΑ ΦΡΑΜΠΙΤΣΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΡΑΜΠΙΤΣΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. - ΦΑΞ: 2610 316106, ΚΙΝ: 6972119124
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝ. ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΛΙΑ ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΘΕΜ. ΜΠΟΣΙΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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