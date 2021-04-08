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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΕΩΡΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 66

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ  3 M.M  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ,ΖΗΝΟΒΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΟΥ : ΣΟΥΛΤΑΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΝΟΜΠΙΤΗΣ,

ΑΝΤΩΝΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ,

ΙΩΑΝΝΑ  ΧΗΡΑ ΠΕΤΡΟΥ ΦΟΗ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

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