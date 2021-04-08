Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΕΩΡΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 66
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 M.M ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΙΓΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ,ΖΗΝΟΒΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΥΛΤΑΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΝΟΜΠΙΤΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ,
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΠΕΤΡΟΥ ΦΟΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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