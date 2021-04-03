Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡ. ΠΕΤΡΙΤΣΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ-ΝΙΚΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΦΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΕΛΕΝΗ, ΜΟΙΡΟΥΛΑ, ΠΑΝΑΓΗΣ, ΑΝΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΩ, ΝΙΤΣΑ
ΤΑ ΑΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΙΛΜΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΩ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΑΪΒΟΥΖΙΔΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΪΒΟΥΖΙΔΗ, (ΙΕΡΕΥΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΝΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛΩΤΑ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΗ (ΜΟΝΑΧΗ), ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΗΡΑ ΝΕΟΚΛ. ΠΛΩΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΙΩΑΝ. ΤΖΟΥΒΑΛΗ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-42021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΛΕΜΠΡΙΝΗ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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