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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡ. ΠΕΤΡΙΤΣΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 74

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ-ΝΙΚΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΦΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΕΛΕΝΗ, ΜΟΙΡΟΥΛΑ, ΠΑΝΑΓΗΣ, ΑΝΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΩ, ΝΙΤΣΑ

ΤΑ ΑΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΙΛΜΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΩ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΑΪΒΟΥΖΙΔΗ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΪΒΟΥΖΙΔΗ, (ΙΕΡΕΥΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΝΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛΩΤΑ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΗ (ΜΟΝΑΧΗ), ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΗΡΑ ΝΕΟΚΛ. ΠΛΩΤΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

 

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟ ΙΩΑΝ. ΤΖΟΥΒΑΛΗ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-42021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΛΕΜΠΡΙΝΗ.

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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