Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 1η Απριλίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 62
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΦΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΥΡΤΩ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΑΠΤΗ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΠΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΣΤ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΩΡΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΡΣΕΝΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ-ΔΙΜΙΑΝΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟ
ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜ. ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΕΑΤΡΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΠΑΝΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΛΚΜΗΝΗ ΜΟΣΧΟΥ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1/4/2021 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΗ ΜΟΣΧΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΒΑΛΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΚΜΗΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873, κιν 6932318103, fax 2610 340871
email [email protected]
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