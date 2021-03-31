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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 1η Απριλίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ

ΕΤΩΝ 62

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΦΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΥΡΤΩ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΑΠΤΗ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΠΤΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΣΤ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΩΡΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΡΣΕΝΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ-ΔΙΜΙΑΝΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟ

ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜ. ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΕΑΤΡΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΠΑΝΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΛΚΜΗΝΗ ΜΟΣΧΟΥ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1/4/2021 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΗ ΜΟΣΧΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΒΑΛΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΚΜΗΝΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873, κιν 6932318103, fax 2610 340871
email [email protected]

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