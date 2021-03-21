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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΔΗΜ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝ ΑΒ' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΑΝΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ
ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΣΙΚΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΗΤΤΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ
ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/03/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΦΕΤΖΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2610 316106, ΚΙΝ: 6972 119124

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞ. ΚΑΡΑΡΡΗΓΑ
ΕΤΩΝ 67

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΑΡΑΡΗΓΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΡΗΓΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΟΠΗ ΚΑΡΑΡΗΓΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com

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ΚΗΔΕΙA

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 93

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΠΑΓΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΑΝΝΙΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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