Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΔΗΜ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝ ΑΒ' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΑΝΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΣΙΚΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΗΤΤΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/03/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΦΕΤΖΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2610 316106, ΚΙΝ: 6972 119124
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞ. ΚΑΡΑΡΡΗΓΑ
ΕΤΩΝ 67
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΑΡΑΡΗΓΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΡΗΓΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΟΠΗ ΚΑΡΑΡΗΓΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
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ΚΗΔΕΙA
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΠΑΓΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΑΝΝΙΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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