Επιτοίχια βιντεοπροβολή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για την Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down

Στις 21 Μαρτίου κάθε έτους γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down, η οποία καθιερώθηκε το 2006 με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για το σύνδρομο Down, την εξάλειψη της άγνοιας, του φόβου και των προκαταλήψεων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχοντας στην ημέρα αυτή, σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για την παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Down πραγματοποιούν επιτοίχια βιντεοπροβολή στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου με δηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα. Η διάρκειά της θα είναι τριήμερη για την χρονική περίοδο 19-21/3/21.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, αρμόδιος για θέματα υγείας, Χαράλαμπος Μπονάνος, δήλωσε: «Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Down είμαστε εδώ για να θυμίσουμε ότι ο αποκλεισμός και το κοινωνικό στίγμα είναι πιο σοβαρό από το σύνδρομο Down. Η διαφορετικότητα και η ιδιαιτερότητα είναι η ομορφιά στη ζωή μας. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας ώστε το μήνυμα ν ακουστεί δυνατά: Τα άτομα με σύνδρομο Down έχουν ελπίδες και όνειρα όπως όλοι μας, με την κατάλληλη εκπαίδευση και τη συνεργασία γονιών και δασκάλων, μπορούν να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας και πρέπει ν’ αντιμετωπίζονται ισότιμα απ΄ όλους μας».