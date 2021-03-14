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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Καθαρά Δευτέρα 15 Μαρτίου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΜΠΟΥΚΛΗ

ΕΤΩΝ 89

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΖΩΗ ΜΠΟΥΚΛΗ,

ΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΦΩΤΕΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΛΑΣ,

ΕΛΕΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ   ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 

ΟΛΓΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ

 ΕΤΩΝ 89

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ

 

 

 

 

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΟΦΟΚΛΗΣ & ΘΕΩΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ,

ΕΥΑΝΘΙΑ χηρα ΛΕΩΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :  ΟΛΓΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 

 

 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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