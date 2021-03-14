Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Καθαρά Δευτέρα 15 Μαρτίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΜΠΟΥΚΛΗ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΖΩΗ ΜΠΟΥΚΛΗ,
ΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΛΑΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΛΓΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΟΦΟΚΛΗΣ & ΘΕΩΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ,
ΕΥΑΝΘΙΑ χηρα ΛΕΩΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΓΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]