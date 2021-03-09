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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΕΞ. ΠΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟ
ΕΤΩΝ 62

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 91

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ Ζ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιαφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου – Τηλ. 2610-272295- Πάτρα Κάτω Αχαϊα- τηλ. 2693022077

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

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