Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΕΞ. ΠΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟ
ΕΤΩΝ 62
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ.
Η ΤΕΛΕΤΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ Ζ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιαφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου – Τηλ. 2610-272295- Πάτρα Κάτω Αχαϊα- τηλ. 2693022077
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