Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 6 και τη Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΦΙΛΙΩ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΓΚΑ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-3-21 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΓΚΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΓΚΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΤΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΦΙΛΙΩ, ΜΑΡΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΕΜΙΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 103
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4,30 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,
ΑΦΡΟΔΙΤΗ χηρα ΔΗΜ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χηρα ΝΙΚ. ΓΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χηρα ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ,
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 58
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 8-3-2021 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΑΣΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΙΡΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΡΛΗ, ΦΩΤΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΡΛΗ,
ΑΝΝΑ ΜΠΙΡΛΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΙΚ. ΑΜΑΡΑΝΤΙΝΗ
ΕΤΩΝ 70
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 9-3-2021 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
{ΕΤΩΝ 77}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
& ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
ΧΡΥΣΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ,
ΑΛΕΦΑΝΤΩ ΧΗΡ. ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Βανταράκης - Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
www.vadarakis.com
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΧΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 80}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
& ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΤΕΡΕΖΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΛΗΣ,
ΠΑΤΡΙΚ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΛΟΥΙΖΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΛΟΥΙΣ ΠΙΤΣΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡ. ΛΕΥΤ. ΚΕΝΤΡΙΣΤΑΚΗ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡ. ΜΑΡ. ΘΕΜΕΛΗ,
ΕΛΕΝΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΟΦΙΑ, ΑΓΝΗ, ΜΑΡΚ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Βανταράκης - Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
www.vadarakis.com
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