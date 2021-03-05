Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Κορωνοϊός Η Επόμενη Μέρα Νάσος Νασόπουλος
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 6 και τη Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΦΙΛΙΩ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΓΚΑ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-3-21 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΓΚΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΓΚΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΤΗΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΦΙΛΙΩ, ΜΑΡΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΕΜΙΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

-----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 103

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4,30 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,

ΑΦΡΟΔΙΤΗ χηρα ΔΗΜ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χηρα ΝΙΚ. ΓΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χηρα ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ,

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΜΑΡΙΑ   ΒΑΣ.  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ   58

Θανούσα κηδεύουμε  την  Δευτέρα  8-3-2021 & ώρα 12  μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.

 Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο  Πατρών.
Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΝΑΣΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ,

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΙΡΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΡΛΗ, ΦΩΤΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΡΛΗ,

 ΑΝΝΑ ΜΠΙΡΛΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον    πολυαγαπημένο  μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ  ΝΙΚ. ΑΜΑΡΑΝΤΙΝΗ
ΕΤΩΝ   70
 
Θανόντα  κηδεύουμε την Τρίτη  9-3-2021  & ώρα 12  μεσ.   από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΝΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151

---------------------

 ΚΗΔΕΙΑ

ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ

{ΕΤΩΝ 77}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

& ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ

ΧΡΥΣΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ,

ΑΛΕΦΑΝΤΩ ΧΗΡ. ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ                          ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Βανταράκης - Vadarakis Funeral Services

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

www.vadarakis.com

------------------

 ΚΗΔΕΙΑ

ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΧΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 80}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

& ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΤΕΡΕΖΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΛΗΣ,

ΠΑΤΡΙΚ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,

ΛΟΥΙΖΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΛΟΥΙΣ ΠΙΤΣΙ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡ. ΛΕΥΤ. ΚΕΝΤΡΙΣΤΑΚΗ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡ. ΜΑΡ. ΘΕΜΕΛΗ,

ΕΛΕΝΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΟΦΙΑ, ΑΓΝΗ, ΜΑΡΚ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ          ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Βανταράκης - Vadarakis Funeral Services

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

www.vadarakis.com

------------------

 

Info