Tο νέο Online Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Mindspace

Το 2020 το Mindspace, όπως ανακοινώνει, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των φοιτητών για ενδυνάμωση των επιχειρηματικών τους ικανοτήτων και την εξοικείωση τους με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που υπάρχουν σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, ανανεώνεται και μας παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα του, το Mindspace University .

Έχοντας εντοπίσει την απουσία επιχειρηματικών ερεθισμάτων στη συντριπτική πλειοψηφία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, καθώς και την ανάγκη σύνδεσης των γνώσεων και ερευνητικών δεδομένων που παραμένουν αναξιοποίητα και των διαθέσιμων επιχειρηματικών προκλήσεων, επενδύει στην υποστήριξη των φοιτητών χωρίς προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία, υποστηρίζοντας τους στη δημιουργία δικτύων και νέων ιδεών υπό τη καθοδήγηση έμπειρων μεντόρων και καταξιωμένων επιχειρηματιών στην Αμερική και Ευρώπη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.



Το Mindspace University περιλαμβάνει στοχευμένους κύκλους, οι οποίοι πραγματοποιούνται σε διαφορετικούς θεματικούς κύκλους στη διάρκεια του χρόνου και για φέτος, η θεματική είναι "Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στον Ενεργειακό τομέα". Ο πρώτος αυτός κύκλος θα υλοποιηθεί από Έλληνες επιχειρηματίες της Silicon Valley και μέντορες από το Greek Energy Forum στην Αγγλία, έχοντας την υποστήριξη της Πρεσβείας ΗΠΑ , του The People's Trust και του Ελληνικού Προξενείου στην Καλιφόρνια . Το Mindspace University απευθύνεται σε φοιτητές που θέλουν να μάθουν περισσότερα για το επιχειρηματικό οικοσύστημα, χωρίς να απαιτείται να έχουν ήδη ιδέα για επιχείρηση ή διαμορφωμένη ομάδα, και αποτελεί ένα εντατικό ολοκληρωμένο course που συνδυάζει τη θεωρητική εκμάθηση (εκπαιδευτικό μέρος) και την πρακτική εξάσκηση με workshops & δημιουργία ιδεών (διαγωνιστικό μέρος) .



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια:

→ To πρώτο μέρος (εκπαιδευτικό) υλοποιείται μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων και εικονικών τάξεων, έχοντας ως στόχο να εισαχθούν οι φοιτητές σε μια επιχειρηματική νοοτροπία, να εξοικειωθούν με τους κοινούς όρους & μεθοδολογίες επιχειρηματικών προγραμμάτων, να κατανοήσουν τον κλάδο της ενεργειακής βιομηχανίας και τις θεμελιώδεις οικονομικές και τεχνολογικές έννοιες και να αποκτήσουν εικόνα για τις τεχνολογίες και τις στρατηγικές αντιμετώπισης σημαντικών προκλήσεων στον τομέα της ενέργειας. Επιπλέον, μαθαίνουν τη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχειρηματικής ιδέας, εκπαιδεύονται στις αρχές του Business Model Canvas ώστε να δομήσουν την ιδέα τους υπό την καθοδήγηση καταρτισμένων μεντόρων και υποβάλουν ένα καμβά επιχειρηματικού μοντέλου. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 24 μονόωρες παρουσιάσεις και διαδραστικά σεμινάρια και διαρκεί ένα μήνα.

→ Με τη λήξη του εκπαιδευτικού μέρους και την υποβολή των επιχειρηματικών ιδεών, οι φοιτητές με τις 10 καλύτερες ιδέες εισέρχονται στο δεύτερο στάδιο του προγράμματος (διαγωνιστικό) όπου παίρνουν 1-1 συνεδρίες καθοδήγησης για να αλληλεπιδράσουν με τους μέντορά τους και να βελτιώσουν την ιδέα τους, να εμβαθύνουν σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με επιχειρηματικές στρατηγικές και να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά εργαλεία για να ολοκληρώσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, δημιουργώντας τελικά ένα μικρό πρωτότυπο ή ένα βίντεο της ολοκληρωμένης ιδέας τους. Οι καλύτερες από αυτές τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στον τελικό, θα διεκδικήσουν σημαντικά βραβεία, μεταξύ των οποίων είναι:

● 10,000 Ευρώ

● 3 δωρεάν συμμετοχές στο εκπαιδευτικό ταξίδι Mindspace Trip 2021 στις ΗΠΑ

● απευθείας αποδοχή σε προγράμματα incubation και acceleration

Οι μέντορες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι:

Angelos Gkanoutas Leventis : Associate Originator - Integrated Gas & Power at BP

| President at Greek Energy Forum (GEF)

Konstantinos Kalligeros : EDHEC Business School, GEF

Yannis Perakis : Principal, Digital Innovation & Engineering at BP Oil & Energy Company, GEF

Natalia Paraskevopoulou : Senior Bid Manager at Lightsource BP, GEF

Anastasios Koumparos : Principal Energy Insights Manager, Vodafone, GEF

Antonios Panagiotopoulos: VP, ESG Research, MSCI Inc, GEF

Marily Nika : Voice AI Product Manager Google

Marios Anapliotis : Investor, Advisor, co-Founder, Chief Operating Officer, Bouquet.ai

Cheryl Edison : GoToMarket Strategy & Executive Advisory, Edison International

Michael Petychakis : Chief Technology Officer at Orfium

Kouris Kalligas : Head of Digital Transformation Sappi Europe

Daniel McCormac: Head of Communication Department, Deree College

Evgenia Leivadarou: Engineer for New Technologies and Innovation, Department of Strategic

Planning and New Activities, HELPE

Υποβολή αιτήσεων έως 5 Νοεμβρίου εδώ .



Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Mindspace University μπορείτε να βρείτε εδώ , ενώ οι αιτήσεις για τον συγκεκριμένο κύκλο θα είναι ανοιχτές από τις 7 Οκτωβριου έως και τις 5 Νοεμβριου , μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.

Σχετικά με το Mindspace:

To Mindspace είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε το 2012, αναπτύσσοντας ενα ευρύ δίκτυο εθελοντών και συνεργατών σε εθνικό, βαλκανικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος του είναι να καλλιεργήσει την επιχειρηματική νοοτροπία στους νεαρούς ενήλικες και φοιτητές κάτω των 35 ετών, να τους κινητοποιήσει και ενδυναμώσει να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή καθως και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προσωπικη και επαγγελματικη τους εξελιξη υπό το πλαίσιο του εθελοντισμού και του επιχειρειν. Συγκεκριμένα, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις ώστε να εξοικειωθούν με την επιχειρηματικότητα σε άτυπα πλαίσια (εισαγωγή στην επιχειρηματική νοοτροπία μέσω βιωματικών διαδικασιών, χρησιμων εργαλειων και αναπτυξης διαφορετικού τρόπου σκέψης) και σε δομημένες ομάδες για την εξέλιξη μιας επιχειρηματικης ιδεας. Όραμα του είναι η εκμάθηση και η επαφή των νέων με καλές πρακτικές επιχειρηματικότητας σε ενα πλαίσιο απρόσκοπτης συνεργασίας, επιδιώκοντας παράλληλα τη δημιουργία δικτυων φοιτητων που θα εμπνέουν και θα μεταδιδουν εθελοντικά τις γνωσεις στους συνομηλίκους τους, υπό την απαραίτητη στηριξη και καθοδήγηση. Συνοψίζοντας, προωθεί την ενεργή συμμετοχή των νέων σε πρωτοβουλιες με επιχειρηματική και εκπαιδευτική αξία, που θα λειτουργούν καταλυτικά στην ενδυνάμωση τους και στην ανάπτυξη της κοινωνίας.