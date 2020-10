Με επιτυχία το τέταρτο και μεγαλύτερο live event του Pink the City/ pink the web 2020

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το τέταρτο και μεγαλύτερο live event στο πλαίσιο του Pink the City/ pink the web 2020, το οποίο μεταδόθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου από τη σελίδα του Συλλόγου ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας στο facebook, ολοκληρώνοντας τις διαδικτυακές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, που διοργάνωσε ο Σύλλογος ολόκληρο τον μήνα Οκτώβριο. Η δράση, η οποία συγκέντρωσε, με εναλλακτικό τρόπο, στοιχεία από τις συναθροίσεις και το συμβολικό περίπατο του Pink the City άλλων ετών σε φυσικό χώρο, είχε απήχηση σε περισσότερα από 30.000 άτομα και το παρακολούθησαν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι, ενώ εξακολουθούν να καταγράφονται νέοι επισκέπτες που το παρακολουθούν, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Σε αυτή τη διαδικτυακή εκδήλωση, η παρουσιάστρια Χριστίνα Λαμπίρη και η Πρόεδρος του Συλλόγου, Λιολιώ Κολυπέρα, κράτησαν συντροφιά στους χιλιάδες θεατές με μηνύματα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με βίντεο από παλαιότερα δρώμενα επί σκηνής των survivors του Συλλόγου, με ένα μικρό αλλά πολύ «ροζ» δείγμα από τις φωτογραφίες με το pink t-shirt που ανήρτησαν φίλοι του Συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μηνύματα στήριξης του ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας και του Pink the City από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, το Δήμαρχο Πατρέων, κ. Κώστα Πελετίδη, τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, κ. Γιάννη Καρβέλη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠΑ, κ. Παναγιώτη Τσώνη και τη διαχειρίστρια προγραμμάτων του Ιδρύματος Μποδοσάκη, κ. Μαρία Τσενέ.

Οι δύο οικοδέσποινες του διαδικτυακού event, αφού υπογράμμισαν πόσο τους λείπει ο κόσμος που συγκεντρώνεται σαν ένα «ροζ ποτάμι», κάθε χρόνο, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, καλωσόρισαν τους θεατές με έναν διαφορετικό τρόπο εν μέσω Covid-19, επισημαίνοντας τη μεγαλύτερη ακόμα αναγκαιότητα να στεκόμαστε δίπλα στις γυναίκες με καρκίνο μαστού και στην ευπαθή ομάδα των ογκολογικών ασθενών.

«Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, η αγκαλιά στις γυναίκες αυτές, στις γυναίκες που νοσούν, και η δράση μας κρίνονται ακόμα πιο αναγκαία και γίνονται τα βασικά όπλα, μαζί με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, για να βρούμε και πάλι το φως και τη χαρά.

Φέτος πολεμάμε το φόβο: το φόβο της διάγνωσης της νόσου, το φόβο των επικίνδυνων συνεπειών της πανδημίας, το φόβο της μοναξιάς στις προσωπικές μας μάχες, το φόβο του στιγματισμού και του αποκλεισμού»,

τόνισε η κ. Χριστίνα Λαμπίρη στην εισαγωγή της, ενώ η Πρόεδρος, καλωσορίζοντας, επεσήμανε:

«Σε κάθε οικογένεια, σε κάθε φροντιστή ογκολογικού ασθενή, σε κάθε σπιτικό, στέλνουμε το μήνυμα «Μένουμε ΜΑΖΙ… Νικάμε στη ΖΩΗ»… Γιατί μόνο ΜΑΖΙ, είμαστε πιο δυνατοί και πιο αποτελεσματικοί.

Το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας είναι δίπλα στις γυναίκες, αλλά και στους άνδρες, που νοσούν από καρκίνο του μαστού».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ανδρικό καρκίνο μαστού, στον οποίο ο Σύλλογος έχει αφιερώσει τη χρονιά που διανύουμε, αλλά και στο έργο «Σύμμαχοι Φροντίδας» για την εκπαίδευση και ψυχοκοινωνική στήριξη φροντιστών γυναικών με καρκίνο, το οποίο υλοποιεί το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας στο πλαίσιο του, χρηματοδοτούμενου από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου EEA Grants, προγράμματος Active citizens fund.

Το τελευταίο facebook event του Pink the City/ Pink the web 2020 έκλεισε με μία συναυλία αφιερωμένη στο Σύλλογο, στη μνήμη του μαέστρου Θεόδωρου Γεωργόπουλου, από τη Λαϊκή Συμφωνική Ορχήστρα «Εν χορδώ» και τους τραγουδιστές Γεράσιμο Ανδρεάτο, Διονυσία Καρόκη, Δημήτρη Δημόπουλο και Μαρία Μητρούλια, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον δωρεάν παραχωρηθέντα χώρο του Royal Theatre.

Το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας θα συνεχίσει να δέχεται εγγραφές στη δράση από τα γραφεία του (Γούναρη 37), ενώ μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναρτούν φωτογραφίες τους με το ροζ μπλουζάκι του 8ου Pink the City στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό για τις 5 φωτογραφίες με τα περισσότερα likes και τις 3 μεγαλύτερες ομάδες, που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα.

Ο Σύλλογος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους χορηγούς και υποστηρικτές της φετινής δράσης, που, με κάθε τρόπο, συνέβαλαν στην υλοποίηση του εναλλακτικού Pink the City, στους εθελοντές, τα μέλη του Δ.Σ., το προσωπικό του Συλλόγου, αλλά και σε όσους έκαναν εγγραφή στη φετινή δράση και συμμετείχαν ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για στήριξη του Συλλόγου που φέτος είναι πιο αναγκαία από ποτέ.