Καθηγήτριες & απόφοιτοι του Carierra Πάτρας, επιτυχημένες επαγγελματίες στον χώρο της ομορφιάς, μας συστήνονται

Σταθούλια Ειρήνη

Αποφοίτησε από τη σχολή Freddy Make Up Stage, Freddy Kalobratso με άριστα, το 2008, και στη συνέχεια απορροφήθηκε αμέσως από την MAC Cosmetics όπου και εργάστηκε 7 έτη, δημιουργώντας ένα πολύ καλό όνομα στην εταιρία αλλά και στην Πάτρα δημιουργώντας το δικό της πελατολόγιο. Συνεχίζει να μετεκπαιδεύεται σε όλες τις νέες τάσεις του μακιγιάζ, καθώς και των νέων τεχνικών. Ωστόσο, θέλοντας να μεταδώσει τις γνώσεις και την αγάπη της για την τέχνη του μακιγιάζ σε όσους αγαπούν τον κλάδο αυτό, την κέρδισε η διδασκαλία του αντικειμένου. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά concepts με την εταιρεία MAC, αλλά και με την σχολή Carierra Patras όπου έχει αναλάβει με τις μαθήτριές της την επιμέλεια του μακιγιάζ στην παιδική θεατρική παράσταση του Κομιτάτου, καθώς και σε παραστάσεις στα Καλάβρυτα, σε εκδηλώσεις σχολείων, σε δρώμενα δρόμου και σε καρναβαλικούς χορούς.

Πέττα Γιώτα

Γεννημένη στην Πάτρα, αποφοίτησε από τη σχολή Άκρα Στα Άκρα το 2001 στην ειδικότητα Τεχνίτρια Άκρων & Ονυχοπλαστικής. Απέκτησε άμεσα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και από τότε εργάζεται στον χώρο της ομορφιάς ως τεχνίτρια άκρων στο κομμωτήριο Nopi’s Coiffures έως και σήμερα. Έχει αποκτήσει πολύτιμη επαγγελματική διορατικότητα και εμπειρία έχοντας επισκεφθεί πολλές εκθέσεις νυχιών και beauty shows και παρακολουθώντας σεμινάρια που εμπλουτίζουν τις γνώσεις τις σε νέες τεχνικές και προϊόντα. Τα δύο τελευταία χρόνια έχει στενή συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες στον χώρο των τεχνητών νυχιών Sergio Nails ως Product Quality Tester. Στον χώρο της εκπαίδευσης δραστηριοποιείται έξι χρόνια εκ των οποίων τα δύο τελευταία στη σχολή Carierra Patras.

Μπουχάγιερ Ανδριάννα

Αποφοίτησε από το ΑΤΕΙ Αισθητικής και Κοσμετολογίας στην Αθήνα. Συνεχίζει την εκπαίδευσή της παρακολουθώντας σεμινάρια για εξειδικευμένες τεχνικές μάλαξης, θεραπειών spa και management ινστιτούτων. Έχει 15χρόνια εμπειρίας στον χώρο της αισθητικής ως spa manager αλλά και ως spa therapist, σε ινστιτούτα, spa και ξενοδοχεία, όπως τα Laser beauty, New day, Medi Prinou, Laserline clinics, Iassis cosmetic Ζακύνθου, Porto Rio spa and health club ****, Florida blue bay resort and spa *** κ.ά. Εντάχθηκε στην ομάδα της Carierra τα τελευταία 4 χρόνια όπου έχει αναλάβει την εκπαίδευση στον τομέα της αισθητικής προσώπου και σώματος και spa trainer.

Επαγγελματίες από διάφορους χώρους ομορφιάς, απόφοιτοι της Carierra Patras μιλάνε για την εμπειρία τους: