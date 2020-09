Οι στρατηγικοί στόχοι της ανάδειξης του αγροτοδιατροφικού πλούτου της Δυτικής Ελλάδας καταδείχθηκαν στο έργο BALKANET

Ποικίλες δράσεις που αναδεικνύουν το αγροδιατροφικό προφίλ της Δυτικής Ελλάδας υλοποίησε η Περιφέρεια στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR- BALKANET”, που είχε ως αντικείμενο την ενίσχυση της δυναμικής της καινοτομίας και την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας σε αγροτικές περιοχές της Βαλκανικής. Επισκέψεις πεδίου σε καινοτόμες επιχειρήσεις, αλλά και στο εργαστήρια του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως επίσης φεστιβάλ αγροτοδιατροφικών προϊόντων και ένα θεματικό εργαστήρι ανέδειξαν τις προοπτικές που υπάρχουν στον κλάδο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η ταυτότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με τις δυνατότητες και τις προοπτικές που έχουν, αναλύθηκαν σε θεματικό εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στην Αμαλιάδα, ενώ ξεχωριστή απήχηση είχε το Φεστιβάλ Αγροδιατροφικών προϊόντων ‘’BALKANET’’ στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των εγκαταστάσεων του κτήματος Μερκούρη.

Το Φεστιβάλ, είχε ως κύριο γνώμονα την ανάδειξη των αγροδιατροφικών προϊόντων της περιοχής αλλά και την ανάπτυξη βιώσιμων συνεργειών με φορείς και επιχειρήσεις της Βαλκανικής χερσονήσου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, τοπικοί επαγγελματίες του κλάδου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να προβάλλουν τα προϊόντα τους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα τους αλλά και να έρθουν σε επαφή με τοπικούς παραγωγούς, επιχειρηματίες καθώς και μέλη και εμπλεκόμενους φορείς του διακρατικού δικτύου συνεργασίας του έργου Στις τελευταίες δράσεις του έργου συμπεριλήφθησαν επισκέψεις στις επιχειρήσεις: BIOILIS και Κτήμα Σταυροπούλου Ο.Ε, καθώς επίσης στα εργαστήρια του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Αμαλιάδα. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα, τις μεθόδους παραγωγής και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Σε συνέχεια των επί τόπου επισκέψεων πραγματοποιήθηκε συνάντηση παρουσίασης βέλτιστων πρακτικών στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Αμαλιάδα.

Μεταξύ των κυριοτέρων συμπερασμάτων που αναδείχθηκαν στα πλαίσια του έργου ήταν πως ο πρωτογενής τομέας παρέχει σημαντική συνεισφορά στο ακαθάριστο προϊόν της ΠΔΕ, σε ποσοστό μεγαλύτερο από άλλες ελληνικές Περιφέρειες και έχει μεγάλη συμβολή στην διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο. Για τον λόγο αυτό, το επόμενο διάστημα πρέπει να δοθεί έμφαση στις εξής στρατηγικές:

-Υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

-Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας & εξωστρέφειας

-Εστίαση στην έρευνα, την τεχνολογία & στην έξυπνη γεωργία

-Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας

-Συμβολή στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής & στην προστασία της βιοποικιλότητας

-Προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων

-Προσαρμογή της γεωργίας στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις

Επίσης, μέσα από τις εργασίες αναδείχθηκε πως η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική πρέπει να στραφεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στην ποιότητα των τροφίμων, στις δυναμικές αγροτικές περιοχές, στην ανανέωση τω γενεών, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας υπ ‘όψη σημαντικές παραμέτρους όπως η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι στις δράσεις του έργου συμμετείχαν στελέχη της ομάδας έργου της Περιφέρειας και ωφελούμενοι του Προγράμματος Νέων Γεωργών (Μέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020),οι οποίοι επιλέχθηκαν έπειτα από συνεργασία με τους υπευθύνους του Κέντρου Πύργου (ΕΛΓΟ «Δήμητρα») Π.Ε. Ηλείας.

Το έργο “BALKANET» αποτελεί ένα Βαλκανικό δίκτυο ιδεών αειφόρου καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, που υλοποιείται από κοινού από έξι εταίρους οι οποίοι προέρχονται από τρεις χώρες της περιοχής της Βαλκανικής-Μεσογείου (Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία) και εστιάζει στην βελτίωση του δυναμικού καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.