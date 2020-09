Αυτός είναι ο πρώτος Έλληνας Bachelor! Θα τον διεκδικήσουν 20 γυναίκες

View this post on Instagram

Το τριαντάφυλλο είναι το σήμα κατατεθέν του BachelorΚάθε εβδομάδα στην Τελετή των Ρόδων, ο Παναγιώτης θα δίνει από ένα λουλούδι σε όσες γυναίκες θέλει να συνεχίσουν να τον διεκδικούν. Όσες δεν πάρουν τριαντάφυλλο, αποχωρούν από το The Bachelor και χάνουν την ευκαιρία να κερδίσουν μια θέση στην καρδιά του . @alphatv #TheBachelorGR #AlphaTV