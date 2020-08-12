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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 13 και Παρασκευή 14 Αυγούστου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΤΩΝ. ΚΑΣΠΙΡΗ

ΕΤΩΝ 67

 
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΚΑΣΠΙΡΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΠΙΡΗ, ΑΡΙΣΤΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΣΠΙΡΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΠΙΡΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΣΠΙΡΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΣΠΗΛ. ΚΑΠΩΝΗ

ΕΤΩΝ 82

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:30μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΘΥΜΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:  ΣΠΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΩΝΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΩΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΠΩΝΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΚΑΠΩΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΔΡΟΣΥΝΗ ΚΑΠΩΝΗ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟ, ΕΥΘΥΜΙΑ, ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΤΩΝΙΟ ΔΗΜ. ΚΑΟΥΡΗ

ΕΤΩΝ  73

Θανόντα  κηδεύουμε  την  Παρασκευή 14-8-2020  & ώρα 5 μ. μ.  από τον  Ιερό  Ναό  Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Εγλυκάδος.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΟΥΡΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΤΑ & ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΟΥΡΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΟΥΡΗ ( εν Αμερική), ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΟΥΡΗ ( εν Αμερική), ΑΝΝΑ ( χήρα ) ΘΩΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (εν Αμερική ), ΑΓΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (εν Καναδά),  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΔΟΜΝΙΚΗ ΚΑΟΥΡΗ ( εν Αμερική), ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΟΥΡΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ ( χήρα ) ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ: ΗΛΕΚΤΡΑ, ΚΛΕΙΩ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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