Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 13 και Παρασκευή 14 Αυγούστου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΤΩΝ. ΚΑΣΠΙΡΗ
ΕΤΩΝ 67
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΠΙΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΠΙΡΗ, ΑΡΙΣΤΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΣΠΙΡΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΠΙΡΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΣΠΙΡΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΣΠΗΛ. ΚΑΠΩΝΗ
ΕΤΩΝ 82
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-8-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:30μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΩΝΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΩΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΠΩΝΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΚΑΠΩΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΔΡΟΣΥΝΗ ΚΑΠΩΝΗ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΘΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟ, ΕΥΘΥΜΙΑ, ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΤΩΝΙΟ ΔΗΜ. ΚΑΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 73
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 14-8-2020 & ώρα 5 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Εγλυκάδος.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΟΥΡΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΤΑ & ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΟΥΡΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΟΥΡΗ ( εν Αμερική), ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΟΥΡΗ ( εν Αμερική), ΑΝΝΑ ( χήρα ) ΘΩΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (εν Αμερική ), ΑΓΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (εν Καναδά), ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΔΟΜΝΙΚΗ ΚΑΟΥΡΗ ( εν Αμερική), ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΟΥΡΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ ( χήρα ) ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΗΛΕΚΤΡΑ, ΚΛΕΙΩ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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