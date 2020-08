Ζωή Ράπτη: Η πρώην σύζυγος του Μάκη Βορίδη που έγινε υφυπουργός Υγείας

Η Ζωή Ράπτη είναι η νέα υφυπουργός Υγείας, όπως αποφάσισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λίγο μετά και την επίσημη ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η κ. Ράπτη με ανάρτησή της στο Twitter ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για την "τιμητική εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου", αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αυτή "αποτελεί για μένα εντολή και χρέος για σκληρή δουλειά με όραμα, συνέπεια και ευσυνειδησία".

Η Ζωή Ράπτη γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι δικηγόρος Αθηνών στο Συμβούλιο της Επικρατείας με ειδίκευση στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος και της Χωροταξίας. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury της Μ. Βρετανίας (Master of Laws with Honours in International Commercial Law).

Η κ. Ράπτη έχει διατελέσει αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ψυχικού όπου και διαμένει μόνιμα. Εκπροσώπησε την Ελλάδα από το 2012 έως το 2014 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών, ενώ το 2014 ήταν υποψήφια Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.

Το Μάιο του 2019, ορκίζεται βουλευτής της ενιαίας Β' Αθηνών στη θέση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος είχε παραιτηθεί για να κατέβει ως υποψήφιος Ευρωβουλευτής. Τον Ιούλιο του 2019 ορκίστηκε βουλευτής Β' Περιφέρειας Αθηνών Βορείου Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία και αμέσως μετά τις εκλογές ορίστηκε Αναπληρώτρια Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Η Ζωή Ράπτη ήταν η πρώτη σύζυγος του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη. Οι δυο τους είχαν παντρευτεί με κουμπάρο τότε τον Ευτύχιο Βορίδη, Διδάκτωρα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και προσωπικό ιατρό του Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή.

Ο Μάκης Βορίδης μετά το τέλος του γάμου του με τη Ζωή Ράπτη, παντρεύτηκε την παιδίατρο Δανάη Μιχελάκου, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά.