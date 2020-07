Η Λουξ στα «Διαμάντια της Ελληνικής Οικονομίας»

Η Λουξ απέσπασε για άλλη μια φορά το βραβείο “Diamonds of the Greek Economy 2020” στην ομώνυμη, υψηλού επιπέδου εκδήλωση που διοργανώνεται από τον εκδοτικό όμιλο New Times Publishing και πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Hilton Athens.

Ειδικότερα, διαχρονικά μέσω της ετήσιας συνάντησης επιχειρηματικής αριστείας, οι διοργανωτές βραβεύουν τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες της ελληνικής οικονομίας. Για μια ακόμα χρονιά, η Λουξ ξεχώρισε στην εκδήλωση Diamonds of the Greek Economy, με βάση την αξιολόγηση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών, όπως η κερδοφορία, η ρευστότητα, η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια ενώ ταυτόχρονα συνυπολογίζονται και άλλοι παράγοντες όπως τα επενδυόμενα κεφάλαια από μέρους των εταιρειών, η στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς και ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Λουξ εδώ και 70 χρόνια έχει καταξιωθεί στον κλάδο των αναψυκτικών και χυμών κατακτώντας επιχειρηματικές διακρίσεις που της επιτρέπουν να συνεχίζει δυναμικά και με σταθερά βήματα την ανοδική της πορεία, ενώ από το 2008 αποτελεί ένα από τα «Διαμάντια της Ελληνικής Οικονομίας», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.