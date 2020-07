Ο ηθοποιός Ντέιβ Φράνκο έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το "The Rental"

O 35χρονος ηθοποιός Dave Franco που είναι ο μικρότερος αδελφός του σταρ James Franco, από το Palo Alto, της Καλιφόρνια έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο μ’ ένα σοφιστικέ θρίλερ με τίτλο «The Rental - Το σαββατοκύριακο των Μυστικών» όπου μάλιστα παίζει η αγαπημένη του, η Alison Brie και μαζί οι Dan Stevens, Sheila Vand, Jeremy Allen White, Toby Huss. Η ταινία βγαίνει στις ΗΠΑ & και σε VOD (video on demand) στις 24 Ιουλίου 2020 ενώ στη χώρα μας θα κυκλοφορήσει 6 Αυγούστου σε διανομή της Odeon & αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

Σύμφωνα με το στόρι, δύο ζευγάρια αποφασίζουν να πάνε ταξίδι σε μία όμορφη παραλία στον ωκεανό αλλά όσο περνάνε οι μέρες θα αρχίσουν να υποπτεύονται πως ο σπιτονοικοκύρης που τους νοίκιασε το σπίτι, τους κατασκοπεύει. Σύντομα αυτό που ξεκίνησε ως ένα υπέροχο, χαλαρό weekend θα μετατραπεί σε εφιάλτη με πολλά κρυμμένα μυστικά να βγαίνουν στην επιφάνεια και με τους 4 παλιούς φίλους να αντικρίζουν μία νέα πραγματικότητα. Ο Dave Franco (που έχει παίξει μεταξύ άλλων στα Neighbors, The Disaster Artist, Η Συμμορία των μάγων) σε συνέντευξη του στο Variety, είπε πως η 1η του δουλειά ήταν στα 14 του χρόνια σ’ ένα βίντεο κλαμπ και έμοιαζε ακόμη μικρότερος με αποτέλεσμα πολλοί πελάτες ν' αναρωτιούνται πως ήταν δυνατόν αυτός ο πιτσιρικάς να τους δανείζει φιλμ όπως τα ‘Silence of the Lambs’ και ‘Basic Instinct’.

Αυτή η νεανική του θητεία που τον έκανε να αγαπήσει το σινεμά αλλά και τα πάνω από 13 χρόνια που έχει παίζοντας ως επαγγελματίας ηθοποιός ώθησαν τον Dave Franco να κάνει το επόμενο βήμα, να πραγματοποιήσει ένα όνειρο ζωής και να σκηνοθετήσει την 1η του ταινία, το “The Rental” που είναι μία ταινία της IFC Films.

Διάρκεια: 89 λεπτά.

Ο Ντέιβ Φράνκο είναι και εκ των παραγωγών.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ