"Diamonds of the Greek Economy 2020": Στις Κορυφαίες ελληνικές εταιρίες της τελευταίας 10ετίας η "eleofillo Αγγελακόπουλος Σωτήρης"

Οι καταξιωμένες επιχειρηματικές διακρίσεις “Diamonds of the Greek Economy” απονεμήθηκαν και φέτος από την εταιρεία New Times Publishing, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020, στο ξενοδοχείο Hilton Athens. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, των δυναμικότερων επιχειρηματικών ομίλων και επιχειρηματικών φορέων της χώρας, καθώς και εκπρόσωπων ξένων πρεσβειών και εμπορικών επιμελητηρίων διαφόρων χωρών.

Στόχος της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε εφέτος για 17η συνεχή χρονιά, ήταν η ανάδειξη των δυναμικότερων ελληνικών επιχειρήσεων στη βάση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και άλλων κριτηρίων. Η σημαντική διάκριση της eleofillo ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ προέκυψε ύστερα από αξιολόγηση συνολικά 10.000 ελληνικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψιν και τους ισολογισμούς όλων των επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2009 – 2018.

Λόγω της υγειονομικής κρίσης του Covid-19, η τελετή πραγματοποιήθηκε με ειδικά πρωτόκολλα φιλοξενίας και συγκεκριμένους κανόνες υγιεινής, ενώ μεταδόθηκε απευθείας μέσω Live streaming.

Η επιχείρηση ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ eleofillo με αντικείμενο εργασιών τις εξαγωγές ελαιόλαδου και τροφίμων delicatessen με έδρα το Αίγιο, βραβεύθηκε για τις εξαιρετικές επιδόσεις της με βάση τα οικονομικά της αποτελέσματα, τη συμβολή της στην απασχόληση, καθώς και το επενδυτικό της πρόγραμμα με διεθνή προσανατολισμό. Το βραβείο παρέλαβε ο ιδρυτής της , Σωτήρης Αγγελακόπουλος.

Η εκδήλωση «Diamonds of the Greek Economy 2020» ανέδειξε τις δυναμικότερες ελληνικές επιχειρήσεις για το 2020. Η αξιολόγησή τους έγινε βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων, μεταξύ των οποίων η κερδοφορία, η δανειακή επιβάρυνση, η ρευστότητα, η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια κλπ. Επίσης, συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως τα επενδυόμενα κεφάλαια από μέρους των εταιρειών, η πολιτική τους στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς επίσης και η αντίστοιχη σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η αγγλόφωνη έκδοση “Diamonds of the Greek Economy 2020” στην οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα και καλύπτουν όλο το επιχειρηματικό φάσμα από τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, της ναυτιλίας και του τουρισμού.