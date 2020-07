Επιστολή της Φωτεινή Πιπιλή στην Επιτροπή Πολιτισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αγιά Σοφιά

Επιστολή στην Επιτροπή Πολιτισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης - Committee on Culture, Science, Education and Media Parliamentary Assembly of the Council of Europe και πιο συγκεκριμένα στον επικεφαλής της Επιτροπής Olivier Becht, διαβίβασε για το μεγάλο θέμα της προστασίας της Αγιάς Σοφιάς που είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, η βουλευτής Α' Αθηνών και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, Φωτεινή Πιπιλή. Η κ. Πιπιλή ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής για την προστασία της Αγιάς Σοφιάς από την τουρκική αυθαιρεσία.

Με την επιστολή που εστάλη στα αγγλικά απευθύνει επίσημη Έκκληση προς την Επιτροπή Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και Μέσων Ενημέρωσης του Συμβουλίου της Ευρώπης να καταδικάσει την, πολιτικά και ηθικά, απαράδεκτη απόφαση του Προέδρου Ερντογάν να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί.

Η κ. Πιπιλή, τακτικό μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και Μέσων Ενημέρωσης, απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Olivier Becht, ζητώντας από την Επιτροπή να παρέμβει άμεσα και δραστικά για να προστατέψει ένα μνημείο σύμβολο, χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η βουλευτής συντάσσεται και ενισχύει με τον τρόπο αυτό την πρωτοβουλία της Ντόρας Μπακογιάννη που, ως επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΣτΕ, έχει ήδη καταθέσει, με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) Rik Daems, επίσημο αίτημα να γνωμοδοτήσει πάραυτα το αρμόδιο νομικό όργανο του ΣτΕ, η Επιτροπή της Βενετίας, σχετικά με τη νομιμότητα της Τουρκικής πρωτοβουλίας για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Από τη θέση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Πολιτισμού, η κ. Πιπιλή υπογραμμίζει με την επιστολή της αυτή το βασικό ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης εν συνόλω, και ειδικότερα της Επιτροπής Πολιτισμού, όχι μόνο για την προστασία του Διεθνούς Δικαίου και των δημοκρατικών αξιών, αλλά και την επιτακτική ανάγκη διπλωματικής παρέμβασης για την υπεράσπιση ενός πολιτιστικού συμβόλου παγκόσμιας αναγνώρισης και σημασίας.

*Τέλος διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή της Βενετίας αποτελείται από εγκεκριμένους διεθνώς Συνταγματολόγους, εντεταλμένους να προασπίζουν την τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και να παρεμβαίνουν για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε χώρας - μέλους του ΣτΕ.