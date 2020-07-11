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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 12 και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 12 και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη  μας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ( χήρα ) ΠΑΥΛ. ΚΑΡΑΛΗ
ΕΤΩΝ 74
 
Θανούσα  κηδεύουμε  την  Κυριακή   12 -7-2020  & ώρα 11 π. μ.   από  τον   Ιερό  Ναό  Αγίων Θεοδώρων Καρδίτσης

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΜΠΟΥΔΑΚΗ

ΕΤΩΝ 71

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-7-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΩ

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΔΑΚΗ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

 

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