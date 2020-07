Διακρίσεις του Πειραματικού του Πανεπιστημίου Πατρών σε 3 πανελλήνιους διαγωνισμούς

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε και η φετινή σχολική χρονιά για το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών παρ’ όλες τις αντιξοότητες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του covid-19. Απόδειξη αποτελεί η διάκριση του σχολείου σε τρεις διαφορετικούς πανελλήνιους διαγωνισμούς.

Ειδικότερα κι όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο του ετήσιου διαγωνισμού «Education Leaders Awards», που πραγματοποιήθηκε και φέτος για 5η συνεχόμενη χρονιά από την Boussias Communications, συγκεντρώνοντας καλές πρακτικές στην εκπαίδευση από κάθε περιοχή της χώρας και από κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών κέρδισε Χρυσό Βραβείο ανάμεσα στα δεκάδες σχολεία από όλη την επικράτεια που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την ανάδειξη καινοτόμων προγραμμάτων αποτυπώνουν την δημιουργία και την αριστεία σε όλους τους επιμέρους τομείς του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η επόμενη διάκριση πραγματοποιήθηκε μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού «Bravo Schools 2020». Η συμμετοχή του σχολείου με τη δράση «Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών» ξεχώρισε ανάμεσα στις 657 συμμετοχές και βραβεύτηκε όντας στις 60 πρώτες.

Μέσω αυτής της βράβευσης, το σχολείο εντάχθηκε στο SGDs Schools Club και οι μαθητές μας χαρακτηρίζονται πλέον ως Πρεσβευτές των Παγκόσμιων Στόχων, αποτελώντας μέρος ενός παγκόσμιου Δικτύου Σχολείων, προκειμένου να «μην μείνει κανένας πίσω (leave no one behind), σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

*Τέλος, σε συνέχεια των προηγούμενων βραβευμένων συμμετοχών του σχολείου στη δράση «Ευέλικτα καπάκια», παραδόθηκαν και φέτος τριακόσια εβδομήντα (370) κιλά πλαστικών πωμάτων (37 τσουβάλια) προς ανακύκλωση – ενίσχυση των ειδικών σχολείων της περιοχής μας.