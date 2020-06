Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης: Απόδραση στο Μεσολόγγι! ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

View this post on Instagram

Χωριό μου χωριουδάκι μουυυυυ!!!! Ότι θες !! Θάλασσα ? Βουνό? Έτσι και αλλιώς στο τέλος αυτό που χρειάζεσαι είναι ένας ωραίος καφές :-)))καλημέρα #ilovemyvillage #myvillageisbetterthanyours #prismakrioneri by Hugk