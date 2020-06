H 82χρονη Τζέιν Φόντα στην καινούρια Gucci εκστρατεία για …οικολόγους ουδέτερου γένους

Ζωντανός θρύλος του Χόλιγουντ, η αγέραστη super star και ακτιβίστρια Τζέιν Φόντα ποζάρει με new retro κρεμ κοστούμι, κίτρινα sneakers, shopping logo τσάντα και το τελευταίο της κοντό κούρεμα σε γκρι πλατινέ απόχρωση. Η 82χρονη ηθοποιός σμίγει με άλλους influencers της νεώτερης γενιάς, που έχουν επιδείξει τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες στην καινούρια πολυσυζητημένη Gucci campaign, ντυμένη όπως δεν την έχουμε ξαναδεί. Παθιασμένος τελευταία με την οικολογία, ο creative director του ιταλικού οίκου Alessandro Michele έχει βαλθεί να προβάλλει συστηματικά την ειδυλλιακή πλευρά της φύσης αλλά και την ελευθερία της σεξουαλικότητας, χρησιμοποιώντας ζώα στις διαφημίσεις του αλλά και σλόγκαν στις επιδείξεις του. Αυτή τη φορά η καμπάνια του έχει σκηνικό ένα παραδοσιακό δεντρόσπιτο σε μεγαλούπολη και όπως λέει ο ίδιος υπογραμμίζει «το διάλογο μεταξύ των ανθρώπων».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το ντεμπούτο μιας ειδικής sustainable σειράς ονόματι Gucci Off the Grid που περιλαμβάνει ρούχα και αξεσουάρ unisex, τα οποία ο οίκος αποκαλεί ουδέτερου γένους. Ολα είναι βασισμένα σε ανακυκλωμένα, βιολογικά υλικά, παλιότερα κομμάτια και ένα πρωτοποριακό νάυλον περιβαλλοντικής συνείδησης. Jane Fonda, Lil Nas X, King Princess, Miyavi, David de Rothschild ποζάρουν μόνοι μπροστά σε ξύλινα σκαλάκια, παράθυρα, σκαλωσιές και κλαριά, ενώ λίγο πιο πίσω ορθώνονται ουρανοξύστες. (Art Director: Christopher Simmonds -Photographer/Director: Harmony Korine). Στο σχετικό φιλμάκι ηχεί το κομμάτι I can see clearly now. Όλα τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μια μόδα που αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο στη σύγχρονη urban καθημερινότητα.