Έτσι θα λειτουργούν τα ξενοδοχεία- Οι όροι υποδοχής ξένων επισκεπτών

Με αυστηρούς κανόνες – στο πλαίσιο της προστασίας από τον κορονοϊό – αρχίζουν να επαναλειτουργούν από αύριο, Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020, τα ξενοδοχεία. Σε πρώτη φάση θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας, και στις 15 Ιουνίου τα εποχικά.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που δόθηκε στη δημοσιότητα, περιλαμβάνονονται αναλυτικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, καθώς και τα “τσουχτερά” πρόστιμα για τους παραβάτες. Ειδικότερα, προβλέπονται πρόστιμα από 500 έως 5.000 ευρώ, αλλά και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης από 15 έως 90 ημέρες, βάσει μιας εξάβαθμης κλίμακας των παραβάσεων.

Με την ΚΥΑ θεσπίζεται σήμα πιστοποίησης με τον τίτλο “Health First”, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2020.

Με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν αποφασιστεί, ύστερα από αλλεπάλληλες συσκέψεις με τους επιδημιολόγους του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, καταγράφεται πού και πότε είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας -που μπορεί να είναι είτε απλή χειρουργική είτε πάνινη/υφασμάτινη- με την υποσημείωση ότι το προσωπικό υπηρεσίας υποδοχής μπορεί να φορά και προσωπίδα.

Επίσης, γίνεται αναλυτική καταγραφή για τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού, της διαχείρισης ύποπτου κρούσματος αλλά και του βιβλίου συμβάντων Covid-19.

Αναφορά υπάρχει και για τα τουριστικά λεωφορεία με σύσταση για τοποθέτηση διαχωριστικού ανάμεσα στον οδηγό και τους επιβάτες.

Με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν αποφασιστεί, μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις με τους επιδημιολόγους του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας είναι προαιρετική η χρήση plexiglass στην υποδοχή, συνιστάται η χρήση ηλεκτρονικών εναλλακτικών για το check in -check out (και υπάιθριο check in), αλλά και για πληρωμές, επίσης συνιστάται η διακριτική παρακολούθηση πελατών με συμπτώματα για διαχείριση από τη διοίκηση.

Η διάρκεια για το check in -check out παρατείνεται: το check out μέχρι τις 11.00 π.μ. και το check in από τις 3.00 μ.μ. Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check in και check out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.

Για τις αναχωρήσεις, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο πρωτοκόλλων, είτε δηλαδή του κανονικού καθαρισμού και αναμονής 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη ή σχολαστικός καθαρισμός – απολύμανση (πχ με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.

Υπηρεσία υποδοχής

-Το προσωπικό να λαμβάνει μέτρα υγιεινής (πλύσιμο χεριών), να κρατά αποστάσεις τουλάχιστον ενός μέτρου τουλάχιστον από τους πελάτες (αποφυγή χειραψιών κτλ) και να ακολουθεί κανόνες υγιεινής (περίπτωση βήχα ή φταρνίσματος)

-Συνιστάται η αποφυγή τοποθέτησης σε θέσεις υποδοχής ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

-Όταν ζητείται, να υπάρχει δυνατότητα: α) ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, β) παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, φαρμακεία κτλ στην περιοχή ή/και εντός του καταλύματος και γ) παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας.

-Παρακολούθηση πελατών με διακριτικό τρόπο για έγκαιρη διάγνωση περιστατικού.

-Χρήση plexiglass στην υποδοχή (τοποθέτηση πολυκαρβονικού υλικού) για την περίπτωση των τουριστικών καταλυμάτων 60 κλινών και άνω

-Αντισηπτικό υγρό για χρήση από τον πελάτη

-Προσθήκη επιδαπέδιας σήμανσης σε απόσταση δύο μέτρων όπου θα στέκεται ο πελάτης

-Ανάπτυξη εναλλακτικών του paper check-in (όπως mobile concierge, χρήση tablets που μπορούν να απολυμανθούν μετά από κάθε χρήση, τοποθέτηση τερματικών POS σε σημείο κοντά στον πελάτη, αποκλειστική χρήση καρτών για την πληρωμή)

-Αποφυγή συνωστισμού κατά το check-in/check-out – τήρηση αποστάσεων

-Απολύμανση των key cards –τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση.

-Διεύρυνση διάρκειας check-out και check-in μεταξύ των διαμονών.

-Εξέταση δυνατότητας check-in σε υπαίθριο χώρο

-Απαγόρευση εισόδου στο κατάλυμα σε μη διαμένοντες

-Υπηρεσίες ορόφου (καθαριότητα, απολύμανση, housekeeping), δωματίων και κοινόχρηστων χώρων.

Καθάρισμα δωματίων

-Σύσταση για χρήση ανελκυστήρων από συγκεκριμένο αριθμό ατόμων ανάλογα με το μέγεθος του θαλάμου.

-Καθαριότητα και απολύμανση

-Σχολαστικό καθάρισμα και πολύ καλός αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών.

-Διακριτική παρακολούθηση πελατών με συμπτώματα για διαχείριση από τη διοίκηση

-Μη συχνός καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής (αποφυγή επαφής εργαζομένων καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση).

-Κατάργηση καθημερινής αλλαγής ιματισμού και πετσετών, της βραδινής ετοιμασίας παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

-Απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων (μαξιλαριών, κλινοσκεπασμάτων)

-Απομάκρυνση κοινόχρηστων αντικειμένων πολλαπλής χρήσης όπως μενού, περιοδικά, κλπ.

-Απομάκρυνση συσκευών καφέ, βραστήρων, συσκευασιών καφέ, τσαγιού και όλων των προϊόντων μίνι μπαρ

-Τοποθέτηση καλύμματος μιας χρήσης στα χειριστήρια της τηλεόρασης και του κλιματιστικού

-Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70°).

-Άνοιγμα πορτών και παραθύρων για φυσικό αερισμό του χώρου καθημερινά.

-Σήμανση για το πότε και πώς καθαρίστηκε το δωμάτιο

-Τοποθέτηση ατομικών αντισηπτικών υγρών σε κάθε δωμάτιο ή συσκευής αντισηψίας.

Υπηρεσίες εστίασης (τραπεζαρίες/χώροι κοινού)

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εστιατόρια a la carte, τα εστιατόρια με μπουφέ/αίθουσες πρωινού, τα μπαρ σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους

-Λειτουργία εστιατορίου, μπαρ κτλ. σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

-Διάταξη τραπεζιών στο χώρο για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων/τετραγωνικό -εξαιρουμένων των οικογενειών. Απόσταση μεγαλύτερη από 1,5 «πλάτη με πλάτη» των καρεκλών. Οι πελάτες να κάθονται αντικριστά σε απόσταση 1,5μ.

-Διεύρυνση χρονικού διαστήματος που είναι ανοικτά τα εστιατόρια για την εκ περιτροπής προσέλευση των επισκεπτών

-Έμφαση και προτροπή για room service χωρίς επιπλέον χρέωση.

-Το προσωπικό του room service να τηρεί αποστάσεις και να χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας

-Κατά την κατανάλωση ποτών στα μπαρ παρέχονται μόνο συσκευασμένα ατομικά συνοδευτικά.

-Δεν συνιστάται η λειτουργία μπουφέ και συνιστάται η λειτουργία σερβιριζόμενων γευμάτων.

Χώροι αναψυχής για παιδιά

Σε αυτά περιλαμβάνονται οι παιδικές χαρές και ανοιχτοί χώροι παιδικής απασχόλησης, οι κλειστοί χώροι παιδικής απασχόλησης (kids clubs)

-Λειτουργία χώρων αναψυχής για παιδιά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

-Αν λειτουργούν, καθαρισμός και απολύμανση χώρων βάσει πρωτοκόλλου

-Εξέταση αναστολής λειτουργίας τους κατά περίπτωση.

-Πρόβλεψη περιορισμού του αριθμού των παιδιών σε εξωτερικές δομές παιδότοπων/παιδικών χαρών.

-Παρακολούθηση παιδιών για τυχόν συμπτώματα