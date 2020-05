Έδωσε ρέστα ο Τρύφωνας Σαμαράς στο Just The 2 Of Us - Είπε Ραφαέλα Καρά - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τρύφωνας Σαμαράς έκανε μια ακόμη απολαυστική εμφάνιση στο Just The 2 Of Us, τραγουδώντας σε ντουέτο με τη Χαρά Βέρρα το θρυλικό A Far L’amore Comincia Tu της Ραφαέλα Καρρά, στην ιταλική και ελληνική του εκδοχή.

Ο γνωστός κομμωτής, διαγωνιζόμενος στο celebrity talent show του Open, όταν βρέθηκε απέναντι στην κριτική επιτροπή, δεν προλάβαινε να διατυπώνει χαριτωμένα.... τα παράπονά του.

Η Βίκυ Σταυροπούλου είπε μάλιστα πως μία κυρία στο μίνι μάρκετ, της υπέδειξε να είναι πιο γενναιόδωρη στη βαθμολογία της με τον Τρύφωνα: «Πρέπει να βάζετε 10! Δεν τραγουδάει καλύτερα από τους άλλους, αλλά χαίρεται η ψυχή μας να τον βλέπουμε» .Ο Τρύφωνας Σαμαράς εξασφάλισε 4 επτάρια από του κριτές και συγκέντρωσε 27 βαθμούς.