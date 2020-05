Ηλεκτρονικά σεμινάρια από το European University Association

Το European University Association θα παρέχει μια σειρά ηλεκτρονικών σεμιναρίων (webinars) στo πλαίσιo του «2020 EUA Workshop on Academic Career Assessment in the Transition to Open Science», του οποίου η διεξαγωγή με φυσική παρουσία ακυρώθηκε λόγω του COVID-19. Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο και τον τρόπο εγγραφής στις σχετικές ιστοσελίδες της ΒΚΠ:

· Introduction to Academic Career Assessment in Europe, 18/05/2020, 15:00 - 16:00, https://library.upatras.gr/event/eua2020a

· Perspectives on Academic Career Assessment in Europe, 19/05/2020, 15:00 - 16:00, https://library.upatras.gr/event/eua2020b

· Concerted Approaches to Reviewing Academic Career Assessment, 20/05/2020, 15:00 - 16:00, https://library.upatras.gr/event/eua2020c