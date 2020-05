13 πράγματα που θέλετε να γνωρίζετε για την Κατερίνα του Masterchef

«Με λένε Κατερίνα Λένη, είμαι 36 χρόνων, η καταγωγή μου είναι από την Πρέβεζα αλλά έρχομαι από τη Γερμανία και συγκεκριμένα από την πόλη Μπίλεφελντ, βόρεια κοντά στο Αννόβερο»

Έτσι πρωτοσυστήθηκε στην αρχική audition, μπροστά στους τρεις κριτές του MasterChef η πλέον επιβλητική διαγωνιζόμενη που έχει περάσει ποτέ από ριάλιτι μαγειρικής. Η εκρηκτική Κατερίνα Λένη που τελικά δεν κατάφερε χθες βράδυ να παραμείνει στη «χρυσή δεκάδα» του παιχνιδιού, κατάφερε να γίνει η πιο love to hate περσόνα του φετινού MasterChef.

Τα social media πήραν φωτιά με την τελική απόφαση της αποχώρησής της που συνοδεύτηκε και από ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα προς τους συμπαίκτες της, με τους πιο φανατικούς να παραδέχονται: «Έφυγε η Κατερίνα… Για μένα, μόλις τέλειωσε το Μasterchef».

1. Η σχέση της με τη μαγειρική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, όταν μαγείρευε η γιαγιά της. Είχε μια υπέροχη γιαγιά, όπως έχει πει «και θεωρώ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που είμαι σήμερα, της το χρωστάω. Θυμάμαι από πολύ μικρό παιδί το πρωί θα με ξεπροβοδίσει, θα φτιάξει τον τραχανά…. Τη νιώθω συνεχώς κοντά μου».

2. Στην πρώτη audition, εμφανίστηκε με λευκό T-shirt που είχε ένα μαύρο Why? Μπροστά και ένα αντίστοιοχ Why not? στην πλάτη. «Αν με ρωτήσουν οι κριτές για το Why θα τους απαντήσω Why not?. Αφού μπορούν κι οι άλλοι, μπορώ κι εγώ» είχε εξηγήσει γιατί επέλεξε να στείλει αυτό το μήνυμα με την μπλούζα της.

3. Οι γονείς της χώρισαν σε πολύ μικρή ηλικία. Με τον πατέρα της δεν είχε ποτέ ιδιαίτερες σχέσεις. Και όσες φορές επεδίωξε, δεν τις αποκατέστησε. Η μητέρα της δούλευε όλη την ημέρα. Στην εφηβεία της δεν υπήρχαν μέσα στο σπίτι οι κατάλληλες συνθήκες για να μεγαλώσει ένα παιδί σωστά.

4. Στα 14 της έφυγε από το σπίτι, και αποφάσισε να επιβιώσει μόνη της. Για να εξασφαλίσει άμεσα χρήματα σκέφτηκε να γίνει κομμώτρια. Τα δίδακτρα της σχολής κομμωτικής τα πλήρωνε μόνη της, κάνοντας τρεις δουλειές παράλληλα.

5. Έχει κάνει λάντζα, έχει δουλέψει σε εστιατόρια, σε υποδοχή, έχει δουλέψει ως καθαρίστρια πριν γίνει κομμώτρια.

6. Ήταν πάρα πολύ καλή μαθήτρια στο σχολείο και το όνειρο της ήταν να σπουδάσει στη Νομική. Οι συνθήκες όμως δεν ήταν ιδανικές, χρειάστηκε να φύγει από το σπίτι της, και να ακολουθήσει την κομμωτική για να ορθοποδήσει μόνη της.

7. Είναι κομμώτρια στο επάγγελμα πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 22. Πριν αποφασίσει να δηλώσει συμμετοχή στο MasterChef εργαζόταν σε ένα υπερπολυτελές κομμωτήριο στη Γερμανία, έχοντας υπεύθυνη θέση και υψηλό μισθό. «Είμαι πολύ καλά στη δουλειά μου αλλά δεν είμαι ευτυχισμένη. Θα ήθελα να βγω λίγο από τη ζώνη ασφαλείας» είχε παραδεχτεί την πρώτη φορά που βρέθηκε απέναντι στους κριτές.

8. Μιλάει άπταιστα τα γερμανικά αλλά ήθελα να επιστρέψει στην Ελλάδα, γι’ αυτό και δεν δήλωσε συμμετοχή στο MasterChef της Γερμανίας.

9. Η προηγούμενη χρονιά που πέρασε ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έπαθε υπερκόπωση, έμεινε εκτός για ένα μεγάλο διάστημα, αναθεώρησε πολλά πράγματα και αποφάσισε να ακολουθήσει την καρδιά της και να κάνει κάτι τελείως κόντρα με ό,τι είχε κάνει στη ζωή της. Με την παρότρυνση των φίλων της, αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό της στο MasterChef.

10. Στην πρώτη audition του παιχνιδιού είχε δηλώσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Πέρασα από πολύ άσχημη φάση, με την υπερκόπωση… Είχα πιάσει πιάτο, δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου στον καθρέφτη». Το μήνυμα που ήθελε να στείλει, διεκδικώντας την πολυπόθητη ποδιά, ήταν: «Να είμαστε καλά να μην εγκαταλείπουμε ποτέ και να μην μας βάζουν όρια οι άλλοι. Και μένα η ασθένειά μου μου δίδαξε ότι τίποτε δεν είναι ανέφικτο».

11. Από επιλογή είναι μόνη της. Όπως έχει δηλώσει: «Από επιλογή δεν παντρεύτηκα έναν μαλά@@ που θα με ταΐζει και θα με ποτίζει».

12. Αν θα μαγείρευε σε κάποιον θα ήταν για τη Χαρούλα Αλεξίου, την οποία θαυμάζει για το ήθος και την ποιότητά της.

13. Το πιάτο με το οποίο εξασφάλισε την είσοδό της στο MasterChef ήταν βελουτέ κολοκύθας με σωσταρισμένες γαρίδες. Ήταν από τις αγαπημένες της συνταγές που φτιάχνει πολλά χρόνια στο σπίτι της, για τους φίλους της, και οι γαρίδες της ήταν το αγαπημένο πιάτο της γιαγιάς της.