Έξαλλος με την Βανδή ο Σαμαράς! «Νομίζει ότι είμαστε σε διαφορετικό show»

Τι είπε για τη συμμετοχή του στο Just the two of us

Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ της Δέσποινας Βανδή και του Τρύφωνα Σαμαρά με αφορμή την τελευταία εμφάνιση του δεύτερου στο Just the two of us. "Δεν μου άρεσε που πήγε να μου θίξει τον πατριωτισμό μου. Εκεί τα πήρα. Θα μιλήσω σήμερα με την παραγωγή για το αν θα παραμείνω ή όχι", δηλώνει ο Τρύφωνας Σαμαράς.



Μετά τη σκληρή κριτική που δέχτηκε από τη Δέσποινα Βανδή στο J2US του περασμένου Σαββάτου, ο Τρύφωνας Σαμαράς ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στο Happy Day. “H κ. Βανδή νομίζει ότι είμαστε σε διαφορετικό show. Δεν είμαστε στο My Style Rocks. Στο show έχουμε πάει για να περνάμε ωραία, να κάνουμε τον κόσμο να διασκεδάζει, ουδέποτε είπα ότι έχω φωνή. Δεν μου άρεσε που πήγε να μου θίξει τον πατριωτισμό μου. Εκεί τα πήρα. Θα μιλήσω σήμερα με την παραγωγή για το αν θα παραμείνω ή όχι. Γιατί να μην την βάλω; Δεν έχω δικαίωμα να βάλω μια φουστανέλα; Εγώ έκανα το λάθος που όταν βγήκα στην πίστα έχασα τα λόγια μου και δεν τα είπα σωστά. Πριν, όσοι με έβλεπαν μου έλεγαν τι ωραίο, τι εντυπωσιακό. Έβαλαν μετά και τα πρόβατα από πίσω και έδειξε άλλο πράγμα.