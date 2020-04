«The Trip To Greece»: Η βρετανική ταινίας που γυρίστηκε στην Ελλάδα

βρετανική τηλεοπτική σειρά του Sky One, «The Trip to Greece» («Το ταξίδι στην Ελλάδα») σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου Βρετανού σκηνοθέτη Mάικλ Γουιντερμπότομ («Καλωσήλθατε στο Σεράγεβο», «24 Hour Party People»), γυρίστηκε στην Ελλάδα το 2019, προβλήθηκε ως σειρά στο BBC και πρόκειται να βγει ως ταινία, ελπίζουμε σύντομα.

Στο ελληνικό...ταξίδι τους οι Στιβ Κούγκαν και Ρομπ Μπράιντον συζητούν θέματα για το αρχαιοελληνικό παρελθόν όπως η ιστορία της Αθήνας και η ανάπτυξη της Ακρόπολης, η Δημοκρατία και η ιδέα της Πόλης και της πόλης-κράτους στην Ελλάδα, καθώς και η προέλευση του αρχαίου Δράματος, της Τραγωδίας και της Κωμωδίας.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς προβλήθηκε στην Βρετανία με τον τίτλο «Troy and Lesbos» (οι πρωταγωνιστές φτάνουν μέχρι τον καταυλισμό των προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου), το δεύτερο έχει τίτλο «Stagira, Halkidiki and the Pelion», το τρίτο «Delphi and Athens», ενώ το τέταρτο επεισόδιο επικεντρώνεται στην Επίδαυρο, το πέμπτο στην Υδρα και τη Μάνη. Το τελευταίο επεισόδιο έχει τίτλο «Pylos, Kefalonia and Ithaca».

Τα γυρίσματα στην Ελλάδα έγιναν στον Ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, την Αρχαία Αγορά της Αθήνας, το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, το νησί της Ύδρας, το Σπήλαιο του Δυρού, το Παλάτι του Νέστωρα, το Νιόκαστρο Ναυαρίνου στην Πύλο, την Αρχαία Στάγειρα, καθώς και σε εστιατόρια και ξενοδοχεία σε Αθήνα, Ύδρα, Λέσβο, Χαλκιδική, Πήλιο, Καβάλα και Πελοπόννησο.

Τη διανομή της ταινίας στην Ελλάδα έχει αναλάβει η Filmtrade.