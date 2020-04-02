Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΤΖΟΓΑΝΑΤΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΓΡΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΣΟΦΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ , ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ- ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΟΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ ΜΑΝΙΑΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΙΑΤΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ- ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ- ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΩΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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