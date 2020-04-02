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#TAGS Κορωνοϊός Επίδομα 800 ευρώ Πατρών-Πύργου Έβρος
Εξάπλωση κορωνοϊού Χάρτης

ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΤΖΟΓΑΝΑΤΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΓΡΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΣΟΦΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ , ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ- ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: 

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-4-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΟΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ ΜΑΝΙΑΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΙΑΤΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ- ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ- ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΩΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: 

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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