Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚι
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΥΨΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χηρα ΔΗΜ. ΠΑΝΟΥΣΗ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΔΗΣ,
ΑΝΝΑ χηρα ΜΕΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΛΥΨΩ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΠ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟ
ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ε.α.- ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-3-2020 ΚΑΙ ΨΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΡΕΦΙ ΗΛΕΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ- ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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