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#TAGS Κορωνοϊός Πατρών - Πύργου Έβρος Προσφυγικό Μεταναστευτικό
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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 84

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚι

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΥΨΩ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χηρα ΔΗΜ. ΠΑΝΟΥΣΗ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΔΗΣ,

ΑΝΝΑ χηρα ΜΕΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΛΥΨΩ, ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΠ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟ

ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ε.α.- ΕΤΩΝ 71

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-3-2020 ΚΑΙ ΨΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΡΕΦΙ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ- ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: 

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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