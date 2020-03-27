Back to Top
#TAGS Κορωνοϊός Πατρών - Πύργου Έβρος Προσφυγικό Μεταναστευτικό
Εξάπλωση κορωνοϊού Χάρτης

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας
ΦΩΤΕΙΝΟ   ΚΩΝ. ΜΠΑΡΑΚΟ
 ΕΤΩΝ 86


Κηδεύομε το Σάββατο 28-3-2020 και ώρα 11 μ.μ
από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Σμαράγδα


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
Κων/νος & Γιαννούλα Μπαράκου,
Παναγιώτης & Βασιλική Μπαράκου


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ :  Σμαράγδα,Σμαράγδα,Αρετή
 Η ΑΔΕΛΦΗ :Αγνή χήρα Σπυρ.Τούλιου

 ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ        ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.

Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐας, τηλ. 2610341608.

-----------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡ. ΒΑΣ. ΣΚΑΡΜΙΝΤΖΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 93}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

& ΩΡΑ 11 ΠΜ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ  Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΖΩΗ ΣΚΑΡΜΙΝΤΖΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΚΑΡΜΙΝΤΖΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ        

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ

  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 "Η ΜΕΡΙΜΝΑ"

Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΔΥ

Vadarakis Funeral Services

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

Υποκατάστημα:

Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

-----------------------------------------------

 

Αρχική σελίδα
Αρχική σελίδα

Info