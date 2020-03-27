Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΦΩΤΕΙΝΟ ΚΩΝ. ΜΠΑΡΑΚΟ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύομε το Σάββατο 28-3-2020 και ώρα 11 μ.μ
από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Σμαράγδα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
Κων/νος & Γιαννούλα Μπαράκου,
Παναγιώτης & Βασιλική Μπαράκου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : Σμαράγδα,Σμαράγδα,Αρετή
Η ΑΔΕΛΦΗ :Αγνή χήρα Σπυρ.Τούλιου
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.
Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐας, τηλ. 2610341608.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡ. ΒΑΣ. ΣΚΑΡΜΙΝΤΖΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 93}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
& ΩΡΑ 11 ΠΜ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΖΩΗ ΣΚΑΡΜΙΝΤΖΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΚΑΡΜΙΝΤΖΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
"Η ΜΕΡΙΜΝΑ"
Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΔΥ
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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