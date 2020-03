Δεκατρείς επιστήμονες προς πολιτική ηγεσία: κάνετε περισσότερα τεστ για τον κορωνοϊό

Η επιστολή των επιστημόνων

Π Ρ Ο Σ

Την Αξιότιμη κυρία Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Τον Αξιότιμο κύριο Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης

Τον Αξιότιμο κύριο Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης

Τον Αξιότιμο κύριο Πρόεδρο του ΕΟΔΥ

Αξιότιμοι,

Είμαστε όλοι ερευνητές βιολόγοι και απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων Βιολογίας της Ελλάδας, οι οποίοι απασχολούμαστε στην έρευνα στην ημεδαπή και στο εξωτερικό. Παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις στο θέμα της επιδημίας του κορωνοϊού και δεδομένης της επίσημης οδηγίας που έχει δοθεί στον πληθυσμό της χώρας μας, να μην πραγματοποιείται το αντίστοιχο τεστ παρά μόνο σε περιπτώσεις βαρέων συμπτωμάτων, θα θέλαμε να εκφράσουμε τη γνώμη μας και να προσθέσουμε τα παρακάτω:

1. Θεωρούμε ότι είναι πολύ κρίσιμης σημασίας για την πορεία και την ανάκαμψη της επιδημίας στη χώρα μας, να πραγματοποιούνται τεστ ακόμα και σε νοσούντες με ήπια συμπτώματα. Αυτή άλλωστε, όπως γνωρίζετε, είναι και η επίσημη οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ( Π.Ο.Υ. ). Αυτήν άλλωστε την οδηγία ακολούθησαν και άλλες χώρες, όπως π.χ. η Κορέα, καταφέρνοντας έτσι να περιορίσουν την επιδημία στις αντίστοιχες επικράτειες.

Θεωρούμε ότι εάν γνωρίζουμε τον πραγματικό αριθμό κρουσμάτων, τότε θα καταστεί εφικτό να περιοριστεί η επιδημία και στη χώρα μας. Η πρότασή μας αυτή για την πραγματοποίηση περισσότερων τεστ, προκύπτει όχι μόνο από την επιστημονική μας γνώση, αλλά και από την εμπειρία που έχουμε ως ενεργοί βιολόγοι σε πανεπιστημιακά εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

2. Πληροφορηθήκαμε από τον τύπο ότι τα αντιδραστήρια για την πραγματοποίηση του τεστ βρίσκονται σε οριακό σημείο. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε την ανακοίνωση του Π.Ο.Υ. (παράγραφος 4)1 σχετικά με τη δυνατότητα αποστολής αντιδραστηρίων από εργαστήρια αναφοράς που είναι συμβεβλημένα με τον Π.Ο.Υ.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε την επίταξη όλων των απαραίτητων αντιδραστηρίων και μηχανημάτων που υπάρχουν σε όλα τα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα της χώρας, καθώς και στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ώστε να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικότερα ο γενικός πληθυσμός.

Η διάρκεια της επιδημίας θα καθοριστεί όχι μόνο από την τήρηση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί, αλλά και από τον περιορισμό της εξάπλωσής της. Ταυτόχρονα, θα γίνει ο σωστός σχεδιασμός και η κατανομή των υγειονομικών υπηρεσιών σε περιοχές που έχουν τα περισσότερα κρούσματα, ώστε να περιοριστούν οι μετακινήσεις των ασθενών, οι οποίες συμβάλλουν στην εξάπλωση του ιού. Τα παραπάνω είναι δυνατόν να συμβούν μόνο εφόσον έχουμε μια ακριβή εικόνα για τον πραγματικό αριθμό κρουσμάτων.

Οι Δηλούντες

Παρασκευοπούλου Σοφία, MSc., υποψήφια διδάκτωρ, Ινστιτούτο Ιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Σαριτέ, Βερολίνο

Φουντουλάκη Ειρήνη, κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Πληροφορικής – ΙΤΕ & Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

Παυλίδης Παύλος, Ερευνητής Γ, Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΤΕ

Φωτιάδου Λιάνα, Βιολόγος

Δουβίτσα Ευφροσύνη, Βιολόγος

Τσαλίκη Ελένη, MSc., Βιολόγος

Δημητράκη Κατερίνα, Βιολόγος

Θεοδοσίου Λουκάς, Dr. rer. nat., Μεταδιδάκτορας, Max Planck Institute for evolutionary Biology

Γεώργα Ιωάννα, Βιολόγος, MSc., PhD

Λουλουπή Αννίτα, Dr. rer. nat., Μεταδιδάκτορας, Berlin Institute for Medical Biology (BIMSB)

Μπακόλας Δημήτρης, BSC Genetics and Molecular Biology, BSc Biomedical Science, MSc. Biomedical Science, PhD Associate of the Institute for Biomedical Science

Σπύρος Μερκούρης, Βιολόγος

Τριανταφυλλιά Ντουρούπη, Βιολόγος, PhD