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#TAGS Κορωνοϊός Πατρών - Πύργου Έβρος Προσφυγικό Μεταναστευτικό
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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΣΟΦΙΑ  ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΥΛΩΝΑ

 ΕΤΩΝ 92

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ  19-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ)  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΘΗΝΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΜΑΞΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ

ΕΤΩΝ 76 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ  

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

 

 

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