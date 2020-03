Αναστέλλονται προσωρινά τα γυρίσματα του Just the 2 of Us" του Opentv λόγω κορωνοϊού

Το τραγουδιστικό σώου Just The 2 Of Us με παρουσιαστή το Νίκο Κοκλώνη, το πρώτο επεισόδιο του οποίου είδαμε το περασμένο Σάββατο στο Opentv (και ήταν μαγνητοσκοπημένο) τα πήγε αρκετά καλά σε τηλεθέαση, όπως έγινε γνωστό ενώ η Έρρικα Πρεζεράκου με τη βοήθεια του επαγγελματία τραγουδιστή Άρη Μακρή ήταν αυτή που ήρθε 1η σε βαθμολογία με τελευταία την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Στο μεταξύ όπως ήδη γράφεται, το σώου αναστέλλει προσωρινά τα γυρίσματά του, λόγω του φόβου περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού. Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του show στο Instagram και την είδαμε στο σάιτ του zappit.gr.

Η ανακοίνωση για το “Just The 2 Of Us” είναι η εξής:

"Με υπευθυνότητα απέναντι στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στη ζωή μας και σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο, αποφασίστηκε το Just the 2 of us να αναστείλει προσωρινά τα γυρίσματά του, βάζοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την υγεία όλων μας. Η αγάπη σας έφερε το J2US πρώτο στη ζώνη μετάδοσής του. Σας ευχαριστούμε για την τόσο θερμή υποδοχή και ευχόμαστε να είμαστε πολύ σύντομα ξανά κοντά σας.

Μέχρι τότε όλοι Μένουμε Σπίτι, είναι σημαντικό να προστατέψουμε τους γύρω μας και την οικογένειά μας".