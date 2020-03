Η Δέσποινα Ολυμπίου άνοιξε το σπίτι της για πρώτη φορά και έδωσε συνέντευξη στην οποία μιλά για πολλά θέματα, όπως για το Just The 2 Of Us και την μητρότητα ενώ δίνει μια συμβουλή στα κορίτσια άνω των τριάντα για το πως μπορούν να αποφύγουν την δραματική ερώτηση: «Πότε θα παντρευτείς και πότε θα κάνεις παιδάκι;».