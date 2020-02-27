Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ (χήρα) ΠΑΝ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 89)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 3:30 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35
Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο
Τηλέφωνο: 261 033 6825.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟ ΧΡΟΝ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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