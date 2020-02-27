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#TAGS Novartis Πατρών-Πύργου Κορωνοϊός Ακύρωση Πατρινού Καρναβαλιού
ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2020

ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΩ (χήρα) ΠΑΝ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 89)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 3:30 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΡΑΚΛΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ     

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35

Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο

Τηλέφωνο: 261 033 6825.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟ ΧΡΟΝ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  3.30 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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