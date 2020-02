Τί φόρεσε η Μελάνια και θάμπωσε άπαντες με το που πάτησε στην Ινδία;

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε με το Air Force One στο Sardar Vallabhbhai Patel International Airport της Ινδίας αλλά τα βλέμματα έπεσαν πρωτίστως πάνω στην εντυπωσιακή σύζυγό του Μελάνια, η οποία επέλεξε ένα εκρού exotic chic look για να τιμήσει τη χώρα που επισκέπτεται. Η 50χρονη καλλονή φόρεσε συγκεκριμένα μια ολόσωμη φόρμα Atelier Caito For Herve Pierre με γιακαδάκι «μάο» και σατέν μεταξωτή ζώνη σε πράσινο χρώμα, από συλλεκτικό ύφασμα κεντημένο με χρυσοκλωστή. Το προεδρικό ζεύγος συνάντησε τον πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi, έτοιμο να εγκαινιάσει το μεγαλύτερο στάδιο κρίκετ του κόσμου στο Αχμενταμπάντ. «Η Αμερική αγαπάει την Ινδία» βροντοφώναξε ο Τραμπ μπροστά σε κερκίδες με 110000 θεατές.