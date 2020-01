Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην 570η θέση μεταξύ 28.000 ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως

Στην παγκόσμια λίστα ταξινόμησης «Webometrics» του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών CSIC (έκδοση Ιανουαρίου 2020) το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στην 570η θέση ανάμεσα σε περισσότερα από 28.000 συνολικά ιδρύματα παγκοσμίως και στην 4η θέση ανάμεσα στα 75 εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας που αξιολογήθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο.

Το σύστημα παγκόσμιας κατάταξης πανεπιστημίων «Webometrics Ranking of World Universities» χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη επιμέρους δείκτες οι οποίοι συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα στη διαμόρφωση της κατάταξης, σχετίζονται με την παρουσία στο διαδίκτυο και επιτρέπουν τη μέτρηση της επιστημονικής δραστηριότητας στον παγκόσμιο ιστό.

Οι δείκτες αυτοί είναι όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Πρυτανείας οι εξής: Presence 5% (Size of the main webdomain of the institution), Visibility 50% (Number of external networks linking to the institution's webpages), Transparency/Openness 10% (Number of citations from Top 110 authors) και Excellence/Scholar 35% ( Number of papers amongst the top 10% most cited in the 26 disciplines/ Data for the five year period: 2013-2017).

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://www.webometrics.info/en