"Εξαιρετική", σύμφωνα με την Μελάνια Τραμπ η συνάντηση με το ζεύγος Μητσοτάκη- ΦΩΤΟ

Την ικανοποίησή της για την συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι εξέφρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μελάνια Τραμπ.

Η σύζυγος του Αμερικανού Προέδρου χαρακτήρισε την επίσκεψη «εξαιρετική», γράφοντας χαρακτηριστικά:

@POTUS and I had a great visit with the Prime Minister of Greece, @kmitsotakis and @MarevaGrabowski at the @WhiteHouse yesterday.

Η κυρία Τραμπ συνόδευσε την ανάρτησή της και με τις σχετικές φωτογραφίες: