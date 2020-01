Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πάρκα προσβάσιμα σε ΑΜΕΑ και όχι μόνο

Με κίνητρο τη δημιουργία προσβάσιμων μονοπατιών σε πάρκα φυσικής ομορφιάς ολοκληρώθηκε στη Ιταλία το workshop και η συνάντηση εταίρων του έργου Interreg Ελλάδα Ιταλία eParks: Environmental and Administrative Knowledge Networks for a Better Tourist Attractiveness in Protected Natural.

Στα πλαίσια του workshop που έγινε στο Monte Sant’Angelo στην Ιταλία παρουσιάστηκε η πορεία του έργου αλλά και όσα έχουν γίνει από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο έργο eParks. Η συνάντηση οργανώθηκε από το συντονιστή του έργου που είναι το Πανεπιστήμιο της Foggia και είχε σαν προσκαλεσμένο ομιλητή τον κ. Gianfranco Gadaleta, Συντονιστή της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος Ελλάδας-Ιταλίας

Παράλληλα με τις δράσεις για πάρκα φυσικής ομορφιάς οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν και άλλες εμβληματικές πρακτικές όπως η σχολή δυτών για τυφλούς και η διοργάνωση καταδυτικού τουρισμού σε μνημεία για τυφλούς.

Από την ελληνική πλευρά συμμετείχε το Επιμελητήριο Άρτας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ήταν η πρώτη του συμμετοχή σε πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Ιταλίας και για αυτό το σκοπό, ο εκπρόσωπός του στο έργο, Καθηγητής Σπύρος Συρμακέσης παρέλαβε το συμβόλαιο του έργου από τον κ Gadaleta.

Στα πλαίσια της συνάντησης αυτής, ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Πάτρα), κ Συρμακέσης, παρουσίασε την πρώτη έκδοση εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα που αναδεικνύει τα σημεία ενδιαφέροντος στο Εθνικό Πάρκο των Τζουμέρκων και στο Εθνικό Πάρκο Υδροβιότοπου του Αμβρακικού. Η έκδοση θα είναι διαθέσιμη στο κοινό το Μάϊο του 2020 και θα διατίθεται και σε έκδοση για infokiosks προσβάσιμη από ΑΜΕΑ.

Την τελευταία ημέρα αυτής της επίσκεψης, συνοδευόμενοι από δύο νέους με κινητικά προβλήματα, η ομάδα έργου του eParks δοκίμασε την εφαρμογή των δράσεων του έργου eParks στο Gargano National Park. Η ομάδα με τα δύο ΑΜΕΑ, τους συνοδούς τους και τους ξεναγούς τους επισκέφτηκαν το Μουσείο στη Cagnano Varano Lake, στη συνέχεια κινούμενοι μέσα από ξύλινα μονοπάτια στο Gargano National Park και στο Cagnano Varano, έφτασαν μέχρι την αμμουδιά στα παράλια με την Αδριατική Θάλασσα.

Η ομάδα έργου του eParks επιδιώκει να παρουσιάσει την πρακτική της σε ειδική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάϊο του 2020 στις Βρυξέλλες και στα Ενωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου.